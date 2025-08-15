Violentadas e mães: Amazônia é lugar mais perigoso para ser criança no país

O percentual de vítimas do sexo feminino é maior que 80% em todas as faixas etárias, mas os meninos não estão fora das estatísticas. A faixa etária de maior risco para eles está na primeira infância, do momento em que nascem até os 9 anos.

Como no resto do país, é dentro de casa que correm mais perigo: a maior parte das vítimas é violentada em sua residência, por uma pessoa conhecida.

A pesquisa ressalva que os registros de estupro podem não contabilizar os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes, ainda que, pela lei, qualquer ato sexual com menores de 14 anos deva ser registrado como estupro de vulnerável.

As crianças com menos de 14 anos são consideradas incapazes de consentir a qualquer interação sexual, e portanto ela é sempre considerada crime. Por isso, nos casos em que as meninas engravidam, o direito ao aborto legal é automático, e deveria ser oferecido pelas redes de saúde. Não é o que acontece.

Uma reportagem da Revista AzMina mostra que 57 crianças de até 14 anos dão à luz todos os dias, em média, no Brasil. Entre 2014 e 2023, mais de 200 mil meninas de 10 a 14 anos se tornaram mães, enquanto só 828 tiveram, no mesmo período, o acesso ao aborto legal.

A região da Amazônia Legal, a mesma que tem os maiores índices de estupro, é a que combina as maiores taxas de gravidez infantil e as maiores distâncias de hospitais autorizados a realizar o aborto.