Assédio no carro de aplicativo: dos EUA ao Brasil, medo das mulheres é real
Em março, entrei num carro de aplicativo e o motorista disse: "Desculpa a indiscrição, mas que perfume você está usando? Está muito cheirosa". Eu estava sozinha com ele num carro em movimento, não tive coragem de responder o quão inconveniente era aquele comentário. Só comecei a calcular como me proteger.
Avisei à amiga a quem, por sorte, eu ia buscar no caminho e liguei no viva-voz para um amigo, pra mostrar que ele estava monitorando o meu trajeto.
Sei que alguns homens vão achar um exagero: "não pode mais nem elogiar, ele só foi gentil". Mas estamos falando de uma situação em que eu poderia ser facilmente subjugada — presa num carro, com um desconhecido, sozinha. As mulheres não devem ter dificuldade de entender o meu medo.
Lembrei da cena porque nesta semana o New York Times publicou um levantamento que aponta que a Uber recebeu em média uma denúncia de agressão ou má conduta sexual a cada 8 minutos nos Estados Unidos, entre 2017 e 2022.
O número, calculado com base em registros judiciais sigilosos, é bem mais alto do que o divulgado oficialmente. Em vez dos 12.522 casos anunciados pela empresa, foram registradas 400.181 denúncias naquele período, segundo o jornal.
A reportagem de Emily Steel revela que a Uber testou ferramentas pra tornar as viagens mais seguras, mas medidas foram deixadas de lado em favor da proteção dos negócios e do crescimento da base de usuários.
As decisões levaram em conta a manutenção dos motoristas como prestadores de serviço independentes, o que reduz custos trabalhistas e impede uma supervisão mais rigorosa do trabalho. Foi por esse motivo, por exemplo, que não foram instaladas câmeras nos veículos, iniciativa considerada eficaz para combater as agressões.
Ao New York Times, a Uber citou avanços como o rastreamento por GPS, gravação de áudio opcional e botão de emergência no aplicativo, mas afirmou que nada vai eliminar totalmente incidentes imprevisíveis.
Reagir às denúncias recebidas ajudaria: num dos casos relatados pelo jornal, uma mulher foi estuprada por um motorista que já tinha duas acusações anteriores por conduta inapropriada. Detalhes da corrida mostram desvios de rota e tentativas frustradas da Uber de fazer contato — sinais ignorados. A viagem, que duraria 22 minutos, durou cinco horas.
A reportagem mostra que a empresa identificou padrões nas denúncias: as mulheres são as maiores vítimas, sejam passageiras ou motoristas. Os agressores são homens — motoristas ou passageiros — com denúncias prévias de agressão sexual e avaliações negativas. As violências em geral acontecem tarde da noite e nos finais de semana, em viagens que são iniciadas perto de bares. Passageiras embriagadas são especialmente vulneráveis.
O levantamento mostra que as mulheres têm razão para ter medo e desenvolver protocolos próprios de segurança. Também é importante denunciar ao aplicativo qualquer postura inapropriada, mesmo o que pareça ser "só" um comentário. É uma maneira de mostrar que o problema existe — e cobrar soluções mais eficazes.
