Assédio no carro de aplicativo: dos EUA ao Brasil, medo das mulheres é real

Lembrei da cena porque nesta semana o New York Times publicou um levantamento que aponta que a Uber recebeu em média uma denúncia de agressão ou má conduta sexual a cada 8 minutos nos Estados Unidos, entre 2017 e 2022.

O número, calculado com base em registros judiciais sigilosos, é bem mais alto do que o divulgado oficialmente. Em vez dos 12.522 casos anunciados pela empresa, foram registradas 400.181 denúncias naquele período, segundo o jornal.

A reportagem de Emily Steel revela que a Uber testou ferramentas pra tornar as viagens mais seguras, mas medidas foram deixadas de lado em favor da proteção dos negócios e do crescimento da base de usuários.

As decisões levaram em conta a manutenção dos motoristas como prestadores de serviço independentes, o que reduz custos trabalhistas e impede uma supervisão mais rigorosa do trabalho. Foi por esse motivo, por exemplo, que não foram instaladas câmeras nos veículos, iniciativa considerada eficaz para combater as agressões.

Ao New York Times, a Uber citou avanços como o rastreamento por GPS, gravação de áudio opcional e botão de emergência no aplicativo, mas afirmou que nada vai eliminar totalmente incidentes imprevisíveis.

Reagir às denúncias recebidas ajudaria: num dos casos relatados pelo jornal, uma mulher foi estuprada por um motorista que já tinha duas acusações anteriores por conduta inapropriada. Detalhes da corrida mostram desvios de rota e tentativas frustradas da Uber de fazer contato — sinais ignorados. A viagem, que duraria 22 minutos, durou cinco horas.