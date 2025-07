Combo de acusações contra Melhem é inédito, mas justiça precisa ser rápida

As mulheres que acusam Marcius Melhem de assédio sexual estão há anos esperando um veredito da Justiça. Nesse tempo, o ator e um jornalista que o apoia, Ricardo Feltrin, usaram seus canais no YouTube e outras redes sociais para tentar desmontar o caso contra ele — o que, por si só, não seria motivo para que a Justiça precisasse intervir.

A questão apontada por uma investigação do Ministério Público de São Paulo é que as redes de ambos foram usadas não como ferramenta de defesa legítima e legal, mas para descredibilização e ataques às vítimas, uma tortura psicológica que as levou a ter crises de pânico, fobias e prejuízos financeiros.

Por isso, tanto Melhem quanto Feltrin serão julgados pelos crimes de violência psicológica e perseguição contra quatro mulheres.

Um sinal da Justiça de que promoção do ódio, constrangimento, humilhações, manipulação e ameaças à integridade e à liberdade de mulheres que denunciam crimes sexuais não serão tolerados.

A denúncia do Ministério Público vê uma orquestração multiplataforma digital, com ataques de toda ordem, inclusive com utilização de elementos de discriminação de gênero. Melhem é acusado de exercer o seu direito de defesa de forma abusiva, com colaboração direta e decisiva de Feltrin, numa campanha vingativa de ataques à honra e à dignidade das denunciantes.

Parte do problema é justamente a lentidão do sistema: réu por assédio sexual há dois anos, Marcius Melhem ainda não foi julgado, e as vítimas não foram ouvidas no tribunal. Agora, há mais um risco ao processo: a defesa entrou com um pedido de habeas corpus para que a ação penal seja trancada, sem que elas sejam sequer ouvidas.