Cultura dominante pune as mulheres que denunciam, não os agressores

No recém-lançado "Agressão" (Globo Livros), a jornalista Ana Paula Araújo lembra o caso do produtor musical DJ Ivis, flagrado por câmeras agredindo a sua então companheira Pâmella Holanda na frente da filha, ainda bebê. Ele admitiu o que chamou de "erros" e chegou a ser preso. Saiu da cadeia mais popular: sua conta no Instagram, que contava 736 mil seguidores quando as imagens foram divulgadas, hoje tem 1,7 milhão de fãs.

Ana Paula lista outros casos de famosos que seguem com suas carreiras apesar de terem sido expostos como agressores de mulheres. Kadu Moliterno, Netinho de Paula, Naldo Benny — esse último, condenado em 2018 por dar socos, tapas, puxões de cabelo e um golpe com uma garrafa em sua companheira, tem mais de 20 milhões de seguidores numa só rede social.

O que a jornalista mostra no livro é que o sistema dominante não se preocupa em proteger as mulheres, não se importa com os seus direitos. E isso vai desde o policial que registra o B.O. aos juízes que olham os celulares ou debocham enquanto as vítimas depõem. Extrapola o sistema de Justiça e passa pela imprensa e pela opinião pública.