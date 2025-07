P. Diddy sabe que condenação é branda diante das violências que cometeu

Agora, virou também símbolo do escárnio e do deboche com que vítimas são tratadas pelo sistema de justiça e fora dele. Duas mulheres que mantiveram relacionamentos com o músico testemunharam durante dias, revivendo as humilhações a que foram submetidas. Tudo bastante claro e gráfico.

A defesa admitiu que Sean Combs é um agressor e que houve violência doméstica, mas refutou as acusações apontadas pela promotoria. Mostrou mensagens de texto das mulheres e afirmou que os atos sexuais foram consentidos.

Uma das sobreviventes testemunhou que "as orgias se tornaram um trabalho em que não havia espaço para fazer mais nada além de se recuperar e tentar se sentir normal novamente". Controlada pelo companheiro, que escolhia até a cor de seu esmalte, ela disse participar das festas em que era estuprada por medo de sofrer retaliação e violência. Um vídeo dela apanhando e sendo arrastada pelo músico num hotel dá uma ideia de que ela tinha razão de temer.

O júri de maioria masculina não comprou esse argumento. Desconsiderou a palavra das mulheres e descartou toda a coação a que foram submetidas, sob os olhos de dezenas de testemunhas.

Para os jurados, se as vítimas mantinham um relacionamento afetivo com o acusado, se estavam presentes às festas, se não enfrentaram o seu algoz com socos e gritos, então o consentimento era livre e válido.

Um descompasso da Justiça em relação a todos os avanços na discussão de direitos sexuais das mulheres. Uma prova de que falta educação e legislação sobre consentimento, nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo todo.