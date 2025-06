Em livro, filha de Pelicot diz que nenhuma mulher da família foi poupada

Num diário publicado agora no Brasil pela editora Planeta, Caroline conta que, em março de 2021, quando já lidavam com as graves descobertas sobre seu pai, as esposas de seus dois irmãos foram chamadas à delegacia.

Elas foram fotografadas nuas, sem consentimento, em reuniões familiares. Dominique Pelicot instalou câmeras de disparo contínuo no banheiro e nos quartos de sua casa e nas dos filhos. E postou as imagens na internet.

No livro, intitulado "Nunca mais vou te chamar de pai", Caroline Darian afirma que "nenhuma mulher da família foi poupada", e que o "trauma se espalha como ondas de choque", com as vítimas indiretas geralmente sendo esquecidas.

Ela escreve que "ser filha da vítima e do algoz é um fardo terrível" e tenta elaborar o luto por meio da literatura, embora reconheça que não há palavras para o que enfrentou e enfrenta.

A obra ainda joga luz sobre outros temas pouco debatidos quando se fala em violência contra a mulher — por exemplo, a negligência médica, a falta de coordenação do poder judiciário com a atenção primária e a submissão química.

"Fenômeno social amplamente subestimado", o uso de remédios para anular a capacidade de reação das vítimas é "a arma preferida dos predadores sexuais", nas palavras de Caroline, que fundou uma associação chamada #NãoDurma para acolher sobreviventes desse crime.