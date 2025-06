Rio de Eduardo Paes se une a extremistas em guinada contra aborto legal

Graças à caneta do prefeito Eduardo Paes, os cariocas se unem a outras cidades brasileiras que vêm fazendo um cerco para retroceder em direitos já adquiridos há décadas. Uma ameaça à dignidade, à saúde e às vidas de quem sofreu violência sexual, apoiada em ideias ultraconservadoras disseminadas pela extrema direita.

No Brasil, o aborto é permitido em casos de gravidez decorrente de estupro ou estupro de vulnerável, risco à vida da gestante e anencefalia fetal. O serviço é — ou deveria ser — oferecido pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Ao contrário do que dizem as placas planejadas pela Câmara Municipal do Rio, o aborto legal é seguro — e também a decisão menos danosa à saúde mental e física de crianças que foram estupradas. Quanto mais rápido e acolhedor for o atendimento, menos graves serão as suas consequências em quem passa por isso.

A própria Organização Mundial da Saúde afirma que o risco maior de complicações acontece quando a interrupção da gravidez é feita de forma clandestina. A taxa de mortalidade relacionada a abortos legais é próxima de zero, segundo a OMS, o que significa que garantir o seu acesso com segurança salva vidas.

Mas esses dados as placas cariocas ocultam. Assim como deixam de falar das consequências do estupro para a saúde mental. Por que não ocupar esses espaços com cartazes que alertem os homens sobre o que é interação sexual sem consentimento?