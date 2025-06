Ódio digital cresce em paralelo com violência nas escolas, mostra estudo

O ambiente digital de ódio no qual crianças e adolescentes estão sendo criados vem se intensificando no Brasil, e com ele crescem também os índices de violência nas escolas.

O fenômeno, segundo um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é apoiado em um tripé: em casa, ausência emocional; na escola, falta de escuta; nas redes, o acolhimento, mesmo que venha por discursos de ódio.

O levantamento, feito em parceria com a empresa Timelens, mostra que os posts com ameaças às escolas cresceram 360% nos últimos quatro anos, até maio de 2025. O discurso de ódio aparece migrando da deep web para as plataformas públicas, e os comentários que exaltam responsáveis por ataques saltaram de 0,2% em 2011 (no caso de Realengo) para 21% em 2025.