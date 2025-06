Justiça impede que Yamandu se aproxime de ex que o acusa de agressão

Por decisão da Justiça brasileira, o músico Yamandu Costa está impedido de se aproximar da ex-namorada que o acusa de violência psicológica, física e sexual.

A medida protetiva de urgência, concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, também o proíbe de manter qualquer tipo de contato com ela, telefônico ou digital, e de expor a imagem e o nome dela nas redes sociais. Caso contrarie a decisão, o músico gaúcho radicado em Portugal pode ser preso.

O violonista, que nega as acusações, diz que ele não representa risco ou ameaça à ex e pede a revogação da medida.