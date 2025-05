Ataques contra Marina Silva legitimam violência de quem estupra e mata

Microfone cortado, interrupções da fala, desqualificação, desautorização.

Os ataques que uma ministra de Estado sofreu nesta semana são um retrato condensado e gráfico do que as mulheres são obrigadas a enfrentar se quiserem trabalhar e existir fora das quatro linhas que os homens misóginos consideram adequadas.

Só que, naquele espetáculo transmitido pro país inteiro, o que vimos foram senadores da República, representantes do povo brasileiro, incentivando e legitimando o ódio às mulheres que faz do Brasil o quinto país com maior número de feminicídios do mundo.