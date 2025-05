Caso Neymar: exposta, que vantagem leva uma mulher que denuncia estupro?

Tite, então técnico da seleção, também foi rápido em defender o seu mais caro jogador. Pediu cuidado para não generalizar e atestou "o caráter, a índole e o grande coração" de Neymar.

Pedro Lopes conta que "Neymar pai usava todo o seu poder e influência para tentar limpar a imagem do filho": "Ele e os assessores da NR Sports entraram em contato com os jornalistas envolvidos na cobertura. Diziam que a mulher era mentirosa. E o pedido era pra que a história não fosse publicada".

O repórter diz que, com ele, até exageraram no tom: "Disseram que o tratamento dado para esse caso iria mostrar pra eles quem deveria ser bem tratado no futuro e quem não deveria".

Depois de a denúncia ser arquivada e o Brasil se convencer de que era tudo mentira, outra acusação abalou o jogador.

O podcast lembra que, em 2021, a Nike rescindiu contrato com Neymar após investigação interna de uma denúncia de agressão sexual de uma funcionária contra o atleta. Segundo a empresa, o brasileiro teria tentado forçar uma funcionária a fazer sexo oral nele em um hotel, em 2016. O caso foi denunciado por ela em 2019. As investigações internas foram inconclusivas, e a Nike afirmou ter rompido com o jogador por ele se recusar a colaborar com a apuração dos fatos.

Como o impacto da palavra da mulher sobre um homem poderoso é sempre ínfimo, ao sair da Nike Neymar fechou contrato com a Puma. E a vida seguiu.