Não por prazer mas para agradar: 79% das mulheres já fingiram orgasmos

Quanto tempo uma mulher demora para gozar? Se a sua resposta veio expressa em minutos, talvez ela esteja errada. Porque o tempo do prazer feminino não se mede em cronômetro. Ele se mede em camadas de medo, de silêncio, de vergonha. Ele se mede em quanto tempo uma mulher leva para se ouvir e deixar de fingir.

Leila tem 40 anos. É mãe. É independente. É bonita, inteligente, desejada. E, até agora, nunca tinha gozado. A personagem de Carolina Dieckmann na nova versão de Vale Tudo vive um momento de virada depois de uma transa com Marco Aurélio, interpretado por Alexandre Nero. No capítulo que foi ao ar dias atrás, ela diz ao parceiro no fim da relação sexual: "Acabei de descobrir que prazer e orgasmo são duas coisas diferentes."

A frase reverbera como confissão e manifesto. Porque não é sobre ignorância, é sobre condicionamento. Leila não é uma garota insegura começando a vida. Ela é uma mulher que teve que ser tudo: mãe, profissional, parceira, bonita, forte. Menos uma coisa: livre para pensar em si.