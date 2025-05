Você fica ansiosa antes de postar uma foto? Uma em cada 4 mulheres sim!

Os efeitos dessa dinâmica são profundos. A pesquisa revela que 69% das mulheres já deixaram de compartilhar momentos especiais porque não gostaram da própria aparência. Uma em cada quatro sente ansiedade antes mesmo de publicar. E 82% já rasgaram uma foto sua por se sentirem envergonhadas. A selfie, que deveria ser registro de si, se transforma em campo de batalha emocional. A espontaneidade vira risco. O corpo vira produto.

Como propõe a filósofa Judith Butler, a identidade é uma performance socialmente construída, repetida, regulada e observada. Nas redes, essa lógica se acentua. A mulher se torna atriz, diretora e roteirista da própria persona visual. A selfie deixa de ser um reflexo e passa a ser um papel a ser interpretado. E para caber nesse papel, é preciso repetir padrões, esconder imperfeições, comprimir a existência.

É claro que nem todas as mulheres têm as mesmas chances de serem aceitas nesse palco. Mulheres negras, gordas, trans, com deficiência ou mais velhas são sistematicamente empurradas para fora do campo de visibilidade. A cultura da imagem reforça desigualdades históricas e distribui privilégios de forma silenciosa, mas eficaz. A imagem que "funciona" é aquela que repete o padrão, e o padrão, quase sempre, exclui.

No fim das contas, a pergunta "como eu estou nessa foto?" se transforma em "será que essa foto me protege ou me expõe?". E quando a imagem se torna defesa, perde a função de memória. Talvez o maior desafio contemporâneo seja esse: reaprender a se olhar sem medo, se mostrar sem filtro, se reconhecer sem pedir permissão.