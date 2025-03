Oscar 2025 e como desconfiamos do brilho feminino quando vem sem sofrimento

Dizem que a arte imita a vida. Mas, às vezes, a vida responde à arte com uma ironia que nem o melhor roteirista de Hollywood poderia prever. Foi o que aconteceu no Oscar deste ano, quando Mikey Madison venceu na categoria de Melhor Atriz, superando concorrentes de peso como Demi Moore, Fernanda Torres, Cynthia Erivo e Karla Sofía Gascón, em uma disputa marcada por atuações grandiosas, mas que acabou sendo reduzida a um embate entre juventude e experiência, um reflexo direto do enredo de A Substância, filme que, numa coincidência cruel, rendeu a Moore sua primeira indicação à estatueta.

No longa, uma atriz veterana toma um composto para rejuvenescer e se manter relevante na indústria do entretenimento. Na vida real, a vitória de uma jovem atriz sobre uma veterana acendeu debates sobre etarismo em Hollywood, um sistema que historicamente favorece mulheres mais novas, quando isso lhe convém. Ao mesmo tempo, surgiram questionamentos sobre por que o brilho de uma mulher jovem e talentosa incomoda tanto.

E é aí que a gente precisa parar e pensar: essa rivalidade é realmente nossa? Ou será que estamos apenas reproduzindo um roteiro que não escrevemos?