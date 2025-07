Seu prazer é só seu: por que orgasmo não é um presente para alguém te dar

A Lili Loofbourow, num texto que ecoa até hoje ("O preço feminino do prazer masculino"), escreveu uma frase que martela na minha cabeça: "As mulheres são socializadas para se sentirem desconfortáveis na maior parte do tempo. E a ignorar esse desconforto." É isso. A gente aprende a transar sem tesão para agradar. Aprende a ficar quieta quando dói. Aprende a fingir orgasmo porque "senão ele vai ficar chateado".

E esse ciclo se repete — relação após relação.

Mas se você está solteira agora, aproveita esse recomeço para colocar o seu prazer na lista de prioridades. Quer uma dica prática? Sem medo, sem vergonha: estimule o próprio clitóris junto da penetração. Use as mãos, use um toy, use o que te fizer sentir viva. Ninguém vai gozar no seu lugar — infelizmente não existe PIX de orgasmo.

Quantas vezes, mesmo com uma parceria dedicada, a cabeça vai longe: "Será que tá cheirando bem?", "Será que ele tá cansado?", "Será que minha vulva é bonita?" Nesse clima, não há língua milagrosa que resolva. Relaxar e gozar é mais do que uma frase de camiseta — é uma decisão.

Então, faça um acordo consigo mesma: masturbe-se, conheça seu corpo, descubra o que gosta. E quando estiver com alguém, converse, negocie, combine — ritmo, intensidade, posição. Sexo bom não é presente, é construção.

E se a outra pessoa achar esquisito? Pense duas vezes antes de sair de novo.