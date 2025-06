É amizade ou é romance? Quando a dúvida vira uma companhia constante

Eles se veem todos os dias. Todo santo dia. Depois do trabalho, ele passa no apartamento dela. Sem convite, sem cerimônia. Já virou rotina. Sentam-se no sofá, dividem o controle remoto, comentam os episódios da série, pedem comida, lavam a louça juntos, dão risada. Às vezes, ele dorme por lá — quando está tarde demais ou quando a presença dele parece mais natural do que a ausência.

Eles se falam o tempo todo por mensagem. Compartilham os memes do dia, avisam quando chegam em casa, contam os perrengues do trabalho. Ele pergunta se ela almoçou, ela manda um emoji com olhinhos brilhando quando ele diz algo gentil. Saem juntos nos finais de semana, vão ao bar com os amigos, pegam a mesma carona, chegam juntos, voltam juntos. São cúmplices — e isso acontece há pelo menos 6 meses.