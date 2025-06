Ela não percebia que ele gozava rápido até os dois sentarem num divã

Depois de muita conversa, consegui convencê-lo de que, sem abrir esse diálogo com a parceira, seria muito mais difícil avançar. E, enfim, ele criou coragem. Falou com ela. Explicou… do jeito que deu, claro - nem disse direito que tipo de terapia era. O fato é que ela aceitou ir. Subiu sozinha, enquanto ele ficou lá embaixo, quase tendo uma crise de ansiedade.

Nos cinco primeiros minutos, eu já tinha entendido: ela não fazia a menor ideia do que se tratava. Quando eu disse as palavras "ejaculação precoce", seu rosto misturava surpresa e um enorme alívio. Levou uns bons dez minutos até ela, de fato, conseguir focar no tema.

Fomos, então, entendendo juntas como funcionava o script sexual desse casal. E percebi que aquele roteiro até ali funcionava muito bem para ela: ele investia pesado nos beijos, fazia questão de oferecer um sexo oral absolutamente dedicado e só a penetrava quando ela já estava no auge da excitação — quase no orgasmo.

Esse encaixe fazia com que ela chegasse ao clímax de forma combinada (estimulação clitoriana somada à penetração). Depois, no pós-orgasmo, ela ficava ali, meio flutuando na sensação, meio sensível, sem querer muito toque. E, assim, o fato de ele ejacular logo em seguida nunca tinha sido um problema. Pelo menos, não para ela.

Quando começamos a explorar o tema mais profundamente, ela foi se dando conta de que, sim, a penetração era breve. E, sim, que o marido, de certo modo, evitava sair daquele roteiro tão seguro, o que acabava limitando até a própria participação ativa dela no sexo.