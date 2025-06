Sem sexo, acaba o amor? O que acontece quando o casal deixa de transar

Pedro e Luana, jovens, bonitos e bem-sucedidos. Compreendem bem as solicitações profissionais um do outro, se apoiam mutuamente e compartilham valores familiares fortes. Transaram como coelhos durante o namoro de pouco mais de 1 ano, o que acabou tão logo se casaram.

Pedro perdeu todo o interesse na "melhor companheira para partilhar uma vida e ser a mãe dos meus filhos" sem bem entender porque. Pesou o fato dela ter virado quase uma santa, na cabeça dele, ao se tornar esposa, futura mãe. E mães são sagradas, como seria possível profanar, sendo ele tão tradicional?

Lais e Ricardo, uma delícia de casal. Divertidíssimos, companheiros para todas as baladas, festas, churrascos, casa sempre cheia de gente, sorriso largo. Seus amigos, nossos amigos. O sexo sempre foi bom. Mas em algum momento Lais se deparou com um Ricardo gordinho, o que não mais a excitava. Ela sempre fora muito visual. E mesmo depois que ele emagreceu, o sexo continuou desinteressante. Ricardo nutriu uma mágoa profunda quando um dia ela sentenciou: "Eu não dou conta do seu corpo".

Às vezes os caminhos da inapetência passam por características individuais, como no caso de André que é movido pela arte de seduzir e se desinteressa com aquilo que já conquistou; ou pelo movimento do casal como no caso de Vivian e Mauro que passaram dois anos transando em todos os dias férteis para tentarem engravidar, perdendo toda a espontaneidade.

Podemos também culpar essa entidade chamada "casamento" por sufocar o verbo desejar. Mas é bem verdade, que essa é uma realidade que simplesmente aparece, sorrateiramente, sem aviso prévio, para muitas pessoas.

Alguns, flexíveis e criativos que são conseguem, com dedicação e colaboração do parceria, descobrir outras nuances para desejar o mesmo alguém. Outros passam a viverem como bons irmãos.