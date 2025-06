Gozou? Fui o melhor? Deseja outros? As mentiras que contamos depois do sexo

Com quantos você foi para a cama?

Uma pesquisa da Universidade de Michigan revelou que 60% das pessoas entrevistadas já mentiram durante ou logo após o sexo, principalmente sobre orgasmo, número de parcerias anteriores e satisfação geral. Outro estudo publicado no Journal of Sex Research fez um experimento curioso: pediu a homens e mulheres que relatassem quantas parcerias sexuais já haviam tido. Depois, conectou parte do grupo a um detector de mentiras.

O resultado? As mulheres aumentaram seus números e os homens diminuíram. Ou seja, sem julgamento à vista, as verdades aparecem — e às vezes surpreendem. Isso mostra como ainda estamos tentando caber em padrões de comportamento sexual moldados pela expectativa social e não pela nossa própria trajetória.

Você gozou?

Mentir, nesse caso, pode parecer pequeno, mas revela o tamanho da nossa dificuldade em lidar com o que é imperfeito. É mais fácil fingir um orgasmo do que lidar com as emoções do "não cheguei lá", principalmente quando muitas pessoas acham que o prazer do outro é uma avaliação da própria performance.

A Daniela, por exemplo, me contou que às vezes diz que gozou só para encerrar o assunto. "Eu gosto de transar, mas tem vezes que não rola o orgasmo. Não é culpa dele, mas eu finjo que foi ótimo. Não quero frustrar, sabe?" É compreensível, mas também é solitário.