Playboys, moedas antigas e um VHS pornô: o tesouro secreto do vovô

Mexer no passado é sempre uma aventura. Ainda mais quando ele está guardado no fundo de um armário, com cheiro de naftalina e segredos masculinos da década de 1980. Foi assim com duas irmãs que, ao ajudarem os pais a liberar a antiga casa da família, depararam-se com um verdadeiro tesouro do erotismo analógico.

Lá estavam elas, entre móveis velhos e roupas que ninguém mais queria, quando encontraram no fundo do armário vazio uma sacola plástica — daquelas meio opacas, escondida como se fosse coisa perigosa. Dentro, uma pilha de revistas Playboy. Sim, querido leitor jovem, Playboy não é só nome de coelho e nem marca de boné de camelô. Durante décadas, essa foi a revista masculina por excelência.

Lançada no Brasil em 1975, a publicação unia ensaios sensuais de mulheres famosas com entrevistas de peso (acredite, até o Fidel Castro já saiu nas páginas da Playboy — de roupa, claro). Era o Google de quem cresceu sem internet: para ver uma nudez feminina, você precisava encarar a vergonha de pedir na banca de jornal, ou, mais comum, herdar um exemplar amarelado de um primo mais velho. Nada de cliques ou vídeos em HD. Tinha que virar página, esconder, torcer para ninguém entrar no quarto.