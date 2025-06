Ela tem 42, ele, 29: diferença de idade é culpada pela distância do casal?

Um estudo da Emory University, nos EUA, analisando cerca de 3 mil casais, revelou que quanto maior a diferença de idade, maiores as chances de separação. Casais com 5 anos de diferença têm 18% mais risco de rompimento. Com 10 anos, esse número salta para 39%. E, com 20 anos ou mais, o risco chega a 95%. É muita matemática para pouco romance.

Claro que idade, por si só, não define o sucesso de uma relação. Mas quando a diferença representa também um abismo geracional — com valores, referências, linguagens e expectativas muito distintas — os atritos aparecem. Uma pessoa busca estabilidade, a outra quer liberdade. Uma fala de Chico Buarque, a outra de memes. O conflito não é apenas de tempo cronológico, mas de tempo emocional.

Os desafios encontrados por Alice e Bruno não são só derivados da diferença de idade, mas também das divergências em traços de personalidade, expressão de gênero e preferências pessoais. Eles têm um espaço de 13 anos entre si, o que não é tanto, especialmente porque ambos se encontram na fase da produtividade e da expansão — embora Alice já traga a preocupação com a perimenopausa e se sinta mais estabilizada na carreira do que ele.

A questão era abandonarem a ideia sobre terem idades distintas, o que passou a ser a grande justificativa do casal.

Sempre quando há respeito, escuta e desejo verdadeiro, há possibilidades. Mas isso exige abandonar o ideal da fórmula perfeita e investir no cálculo mais complexo — e mais bonito — que envolve prazer mútuo, tempo de cada um e disposição para crescer junto.

Porque quando o assunto é amor e sexo, subtrair nunca é mais interessante do que somar.