Vai um nude aí? De saudade a sindicância, o que essas fotos podem causar

E lá vai o pobre homem, celular em punho, rumo ao banheiro para pessoas com necessidades especiais, que é mais vazio. (Sim, pensa com seus botões, está necessitado de maneira especial).

Hesita. Não sabe ao certo se a namorada quer um close, uma foto "aérea" ou "terrestre" — dessas feitas de baixo para cima. Tira as calças e começa ali seu primeiro ensaio sensual.

Mole. Precisa de um incentivo. Tenta o WhatsApp, mas ali dentro, nem wi-fi, nem 5G. Claro, deve ser para evitar mesmo que as pessoas fiquem mais tempo no banheiro do que o necessário.

Improvisa. Olha o relógio — 10 minutos para a reunião. Concentração. Tenta um pequeno vídeo da ereção. Fracasso. Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo: pensar em sexo e gravar o vídeo. Tira uma foto. Meia-bomba. Se avalia orgulhosamente "cabeçudo", mas... olhando bem, meio torto.

A perspectiva estranha, a glande grande em relação ao corpo do pênis, mais fino, levemente envergado para a direita. Sobra de pele. Desiste. Lava as mãos olhando para o espelho com o mesmo misto de vergonha e adrenalina dos tempos da faculdade.

Minutos antes de entrar na reunião, toma coragem e envia a imagem.