'Foi ruim pra você?': sim, maus orgasmos são mais comuns do que se imagina

Foi no meio da madrugada, depois de uma festa animada com amigos. Manuela e Pedro, casados há alguns anos, chegaram em casa exaustos. Ela só pensava em se livrar da maquiagem e cair na cama. Mas Pedro estava com outra ideia na cabeça. Ele queria fazer sexo.

Ela não. Sentia-se cansada, sonolenta e distante do próprio corpo. Ainda assim, cedeu. Não foi obrigada — sabia que podia dizer não — mas uma parte dela acreditava que era mais fácil apenas ir lá e fazer, agradar o marido e encerrar logo o assunto. Quem sabe, no caminho, até conseguisse sentir algum prazer, pensou.