Quantos parceiros são demais? Spoiler: essa pergunta é puro controle

Recebi um vídeo com a seguinte chamada: "Mulher - quanto mais homens você teve, menor sua chance de ser feliz e satisfeita dentro de um relacionamento." O influencer, um tipo de coach que "ensina" mulheres a conhecer "as verdades sobre o comportamento dos homens", tem um objetivo claro: mostrar como elas devem se comportar para conquistar um relacionamento amoroso "sério".

Ele afirma que as mulheres idealizam muito mais seus pares do que os homens e que, a cada novo parceiro, acumulam as qualidades dos anteriores — esperando que o próximo seja o melhor amigo, o namorado da adolescência, o sarado da juventude, o empresário de helicóptero, o bom de cama e o sensível bonzinho, tudo junto. Nenhum homem real, segundo ele, seria capaz de atender a esse ideal, e essa mulher acabaria como uma insatisfeita crônica. Para completar, ele associa isso à "teoria do Frankenstein".

Fiz uma rápida investigação e descobri que a tal "síndrome de Frankenstein" nada mais é do que o medo que as pessoas têm de as próprias criações tecnológicas ganharem autonomia — uma metáfora inspirada na história de Mary Shelley, onde o cientista perde o controle sobre a criatura que criou.