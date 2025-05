Transou essa semana? Ciência tenta calcular frequência 'ideal' para o sexo

Segundo os autores, esse intervalo parece otimizar o efeito protetor da atividade sexual sobre o bem-estar emocional. Menos que isso pode ser um sinal de alerta, e mais que isso... não melhora tanto assim.

O estudo analisou dados coletados entre 2005 e 2016 por um grande inquérito nacional de saúde nos Estados Unidos, usando medidas confiáveis para rastreamento de depressão. Mesmo após ajustar fatores como idade, saúde física e condição socioeconômica, os resultados permaneceram consistentes: a prática sexual semanal esteve associada a uma redução de 24% nas chances de depressão, com um efeito de "saturação" entre uma e duas vezes por semana.

Mais que isso não trouxe vantagens adicionais. Curiosamente, o efeito protetor foi mais evidente entre jovens adultos e pessoas sem acesso a plano de saúde — o que pode dizer muito sobre o papel do prazer num cotidiano atravessado por precariedades.

Os autores, no entanto, são cuidadosos em não criar fórmulas mágicas. O estudo é transversal — ou seja, os dados foram coletados em um único momento — o que impede conclusões definitivas sobre causa e efeito. Não dá para saber se a depressão reduz a frequência sexual, se é o contrário, ou se há outros fatores em jogo.

Além disso, a atividade sexual foi autorrelatada, o que pode gerar distorções por memória imprecisa ou desejo de parecer "normal". Faltaram também as correlações com dados sobre orientação sexual, qualidade da relação e satisfação afetiva — elementos que, sabemos, influenciam tanto o desejo quanto o humor. Ou seja: a ciência indica caminhos, mas não entrega mapas prontos. E quando se trata de sexualidade, cada corpo carrega seu próprio roteiro.