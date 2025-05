'Ele só goza com pornografia': problema é evidente, mas pouco conversado

Um deles analisou os sintomas de abstinência em pessoas que tentaram reduzir ou parar o consumo a partir da revisão de 14 estudos publicados. Entre mais de 30 mil participantes, muitos relataram desde ansiedade, irritabilidade e insônia, até sintomas físicos como tremores e dores de cabeça.

Não se trata apenas de vontade, mas de um desconforto real que, segundo os autores, pode lembrar o que se vê em outros tipos de vícios comportamentais, como o uso de substâncias.

Outra pesquisa, focada no perfil clínico do UPP, encontrou algo ainda mais intrigante: muitos homens relataram desempenho sexual melhor com pornografia do que com parceiros reais. Mais excitação, orgasmos mais fáceis, menos disfunções.

Isso levanta um alerta: o uso contínuo e solitário da pornografia pode estar moldando — e até prejudicando — a resposta sexual em relações afetivas.

Ainda que quase metade dos participantes relatasse dificuldades na cama com parceiros, isso por si só não foi um bom preditor da gravidade do problema. O que realmente pesava era o quanto o sexo com pornografia parecia mais fácil e satisfatório do que o sexo a dois.

E quando o prazer vira dor, a busca por ajuda se torna essencial. A terceira pesquisa fez uma revisão sistemática das intervenções terapêuticas para tratar o UPP. O resultado? Ainda estamos engatinhando.