Outro dia Luís mandou uma mensagem nas redes sociais para uma ex, com quem teve um caso tórrido, intenso. "Procurando confusão?", perguntei, já meio que afirmando. A moça respondeu prontamente, um gatilho para o mergulho no caos do amor maníaco, apaixonado e impossível. Um encontro para reafirmar a potência de cada um e alimentar o quanto são desejados por alguém. Eles já sabem o roteiro: dias seguidos de trocas de mensagens, fotos, poemas, músicas e sacanagens.

Se encontraram em um shopping para um café, o que pode ser qualquer coisa, acima de qualquer suspeita, pois até um acaso cabe no corredor de shopping, ainda mais na época de Natal. Atualizaram rapidamente a vida, e em menos de 15 minutos a perigosa, como ele gosta de dizer, já estava apertando os lábios, dizendo que ele mexe com ela. Mais cinco minutos e se pegaram na escada de incêndio, depois dentro do carro, a adrenalina correndo solta pelas veias, borrando os sentidos.

Mas algo em Luís parecia diferente, menos disposto, embora excitado. Quando ela o convidou para ir a sua casa, onde poderiam se amar à vontade, ele inventou uma reunião e deu um jeito de ir embora. Não chegaram a fazer sexo penetrativo, o que, dependendo do contexto, da cena, dos personagens e do enredo, é muito mais do que simplesmente coito.