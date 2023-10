Verônica tem 37 anos, é sensível e generosa. Começou a namorar aos 16, e se casou com este primeiro namorado, com quem teve uma longa história. Casais que se relacionam desde a adolescência às vezes criam uma unidade, já que se desenvolvem juntos. É como ter um melhor amigo sempre ao lado, dividindo os desafios e as descobertas da vida adulta. Quando monogâmicos, recusam outras vivências, tão comuns nessa fase experimental, sendo isso mais desafiador para alguns do que para outros.

Verônica sentia dor nas relações sexuais, a dispareunia. No caso dela — e de muitas mulheres — o motivo era a endometriose. Ela foi diagnosticada aos 22 anos e, após uma laparoscopia, as dificuldades no sexo melhoraram. Aos 32, descobriu que o marido tinha uma relação paralela havia dois anos e se divorciou. Era a nova solteira da cidade pequena, tradicional e machista. Ela mesma carregava muitos preconceitos: mulher de um único homem, como se abrir para outros relacionamentos?

Foi quando ela conheceu o podcast Sexoterapia, que lhe abriu o horizonte, por discutir abertamente o tema, referenciando outras vivências. Inspirada pelas reflexões baseadas nas histórias de ouvintes, percebeu que podia viver outras coisas e curtir uma liberdade sexual que não conhecia.