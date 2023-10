Em se tratando de sexualidade, a ansiedade, o mal desse século, é uma grande vilã, pois atrapalha a capacidade de nos mantermos no momento presente, gerando inclusive ejaculação precoce, disfunção erétil e transtorno de orgasmo. No campo afetivo, leva a pensamentos ruminativos, na tentativa de compreender o que as outras pessoas estão pensando e sentindo, sobrecarregando a avaliação que fazemos sobre o nosso comportamento e das pessoas com quem convivemos.

São narrativas que se constroem no pensamento, muitas vezes catastróficas, movidas pelo receio de que algo está ou vai dar errado. Uma maneira de enfrentar a ansiedade nas relações afetivas é conversar sobre situações incômodas, perguntando sobre pensamentos e emoções das outras pessoas - de modo sutil e não com uma avalanche emocional, repleta de 'verdades' sobre o que está acontecendo - principalmente quando temos pouca intimidade com o outro.

Para a maioria dos usuários do Happn, pedir desculpas e retomar a conversa é a melhor maneira de contornar a situação após um snooze dating, enquanto 21% fingem que nada aconteceu e continuam a conversa normalmente. Para os ansiosos, receber um pedido de desculpas, sem dramatização, pode ser apaziguador, pois faz um confronto com as narrativas fantasiadas. No entanto, é bem possível que a ansiedade volte em outras situações, pois a cabeça não descansa, sendo necessário usar estratégias para combatê-la, como a psicoterapia, práticas meditativas e também o uso de medicação, para os casos mais intensos, quando bem indicado por um médico.

