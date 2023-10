Senti o olhar de cumplicidade dos outros, um completamente contundido pelo esporte, tentando esticar as pernas, certeza que não anda fazendo sexo do jeito que está. O outro, pai de um bebê de 5 meses, o que sabemos, atrapalha sobremaneira a disposição sexual do casal. O quarto cabisbaixo, talvez porque o Palmeiras tenha perdido o campeonato na quinta-feira - está de luto - quem tem disposição para transar depois de uma tragédia dessa natureza?

Gosto desse momento, porque é uma linguagem muito diferente dos grupos femininos, onde a história tem começo, meio e fim e palpites de toda ordem. Mulheres se reúnem, contam um problema e saem com dezenas de hipóteses e ideias de resolução, indicações de toda ordem: de podcasts, passando por sex toys a incríveis profissionais do tarô. Os homens tendem a fazer uma jornada mais solitária, as emoções nem sempre reconhecidas por eles mesmos, a busca por soluções rápidas.

É claro que não estou falando de todos os homens, nem de todas as mulheres, e que, felizmente, essas diferenças de gênero tendem a diminuir, mas ainda é assim. De um lado, resoluções mais práticas, para resolver um desconforto no casal — como fazer sexo — ao invés de ter uma DR, é muito eficaz.

Quando os conflitos já estão deflagrados e ambos estão conscientes do que é preciso fazer - voltar para o mesmo ponto crítico é deveras improdutivo. Mas essa parte anterior, a de desvelar o que está causando insatisfação, de olhar para os sentimentos e a maneira como reagimos a eles, é muito necessária. Mulheres tem mais facilidade para esse enfrentamento, e seguem solitárias quando sentem que seus parceiros lhes negam esse mergulho na intimidade.

Sigo no pilates nessa interação divertida com meus 'vizinhos', eu precisando deles para começar alegremente a minha sexta-feira e eles precisando das minhas provocações, um convite a olhar mais 'para dentro'. Uma interação certamente mais fácil, do que nos casamentos - guardado o distanciamento que a amizade nos dá.

