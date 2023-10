No sábado (30), assisti ao primeiro show do Legends in Concert, projeto que reúne dois grandes nomes da música, um nacional e outro internacional. No palco, Rod Stewart e Ivete Sangalo, cantando para uma plateia 50+ na maioria, com alguns 70+. Depois que eu derrubei um copo de gin tônica no pessoal da fileira da frente, me desculpando morta de vergonha, passei a observá-los. Eram dois casais e pareciam da mesma família: um na faixa dos 60 e outro dos 20 e poucos. Os mais jovens se esbaldaram ao som da Ivete, enquanto a matriarca dançava mais comedida. O senhor nem balançou a cabeça, sentado, só observando.

Me veio aquele sentido melancólico de como as pessoas podem estar desconectadas — da parceria, do momento, a cabeça sei lá onde. Quantos casais que já não se abraçam, não vão ali tomar uma cervejinha ou passear no parque de mãos dadas.

Foi só Rod Stewart começar a cantar com aquela voz rouca que a mágica se fez. E o senhor se levantou para ver melhor, quem sabe só precisava se reconectar com a música que lhe fizesse sentido, a memória de uma juventude, de um momento em que tudo talvez fosse mais intenso, mais esperançoso, mais ingênuo. Cantou "Forever Young" com entusiasmo, o refrão que de vez em quando nos encaixa tão bem e noutras só nos parece um lamento.