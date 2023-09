Mercúrio nem está retrógrado e as últimas semanas foram marcadas pelos desenlaces do amor. Quando a Luisa Sonza conta, em rede nacional, que foi traída, mobiliza as dores dos que também já passaram por isso e daqueles que acreditam que amar é ter responsabilidade afetiva com o seu par — mas será que o seu par também pode falhar nisso com você? E você com ele?

No Brasil, mais de 70% dos homens e pouco mais de 50% das mulheres já foram infiéis. Alguns tiveram a sorte de ter parcerias mais maduras, que se dispuseram a entender a situação e trabalhar fundo nela, outros não foram 'descobertos'. Mas há os que passaram pela culpa de ver suas parcerias sofrendo, rejeição dos filhos, exclusão social, cancelamento, divórcio. Há também os que já não está aqui para contar, sete palmos debaixo da terra, vítimas da sandice que uma traição pode provocar. A infidelidade está associada à depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, pode desencadear violência doméstica, ISTs e frequentemente é motivo para a dissolução do relacionamento.

Pesquisas mostram que pessoas que não são impulsivas e tendem a analisar muito as situações antes de tomar decisões são as menos infiéis. Já as que têm instabilidade emocional e sofrimento psicológico, que estão sempre insatisfeitas com a vida ou com os cônjuges, traem mais.