O que me grita, em letras garrafais, não foi tanto o fato de o namorado não saber do amante — essa é uma conhecida covardia que assola a humanidade — mas que seu ficante casado não sabe que Amélia namora. Sendo ele mesmo, um não monogâmico "no armário" — afinal a própria esposa também não sabe de Amélia — por que razão esconder dele se ambos estão em pé de igualdade?

Reflito com ela que a aceitação de sua condição poliamorosa deve começar por si mesma. Há muitas pessoas que se identificam dessa maneira e já deram esse passo. Provavelmente ela 'só se atraia pelos casados' justamente porque a relação com ele carecerá de proximidade, convívio e controle — a maneira dela garantir de um lado a tensão sexual e do outro uma espécie de liberdade. Provisória. Porque depois, quando reflete sobre o próprio dilema, ela em algum lugar se recrimina. Ressente o fato de ninguém a aceitar como é, mas também não se apresenta como é. Cria ela mesma a armadilha para não assumir uma característica importante de sua identidade. Como borrar a sua imagem para ambos os homens, que "tipo de mulher" se tornaria?

Talvez Amélia esteja no caminho da sua autoaceitação. Não é fácil, mesmo em tempos atuais, uma mulher assegurar escolhas que parecem ir na contramão de tudo o que foi construído até aqui. Talvez seja mais fácil para quem tenha uma rede de apoiadores — que enlouquecem com a potência de mulheres assumidamente livres nesse campo. Mas Amélia não é cantora de sucesso, nem atriz, nem influenciadora, nem ex-BBB. O anonimato, ao mesmo tempo que a limita, a protege. Então, seu desafio inicial é refletir sobre alguns ganhos emocionais que ela tem "vivendo pela metade", para usar uma expressão dela própria, em vez de passar o tempo reclamando do julgamento alheio sobre seus desejos.