É uma escolha? 42% das mães deixam suas ocupações ao dar à luz

Você sabia que as mães tendem a ganhar 22,8% a menos que os pais (Pnad)? E que o salário desses homens com filhos continua crescendo independentemente do filho no RG?

Por que precisa ser assim: filhos ou carreira? Que atalho nessa subida disfuncional é preciso criar para que as duas correntezas se encontrem? Resultado: mulheres são arrastadas pela bifurcação da carreira. Das que não foram "saídas" do mercado de trabalho, muitas abandonam ou sentem vontade de abandonar - cerca de 42% deixam suas ocupações ao dar à luz (LSE - London School of Economics and Political Science).

Fora de moda

Os dados refletem uma sociedade que ainda considera o trabalho do cuidado como uma responsabilidade principal das figuras maternas, liberando o pai para atuar exclusivamente na função de provedor. Não tem coisa mais fora de moda do que isso.

Engrossa a lista de homens que nem querem assumir mais um papel secundário na paternidade. Muitos já se queixam da forma como a publicidade retrata os pais como "desastrados" e meros "coadjuvante" nos cuidados com os filhos, segundo o estudo do Google Insights.

"Cadê a mãe da criança?" é o que muitos escutam quando tentam sair do trabalho para acompanhar a criança num compromisso. E as lideranças inconscientemente reforçam os estereótipos quando desautorizam seus funcionários a viver uma paternidade protagonista com esse tipo de comentário.