Quando a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, declarou em uma entrevista "Toda mulher pode ser a Leila Pereira", a frase ecoou como um mantra de empoderamento na minha cabeça. No entanto, é preciso questionar: para qual "toda mulher" essa mensagem se dirige?

Com todo respeito à trajetória inspiradora de Leila - uma mulher inteligente, resiliente e capaz de comandar um dos maiores clubes do Brasil em um ambiente ainda dominado por homens -, é ingênuo ignorar que sua ascensão não se deve apenas ao mérito. Sua condição socioeconômica foi um fator determinante. Afinal, quantas mulheres têm acesso a educação de elite, redes de influência e capital para bancar uma campanha presidencial em um clube de futebol? E quantas, além disso, possuem um avião particular?

A realidade das mulheres no Brasil: números que não mentem

A frase soa motivacional, mas esbarra em uma dura realidade: