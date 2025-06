Nove estupros por hora. Mas foi sem querer?

O retrato se agrava quando olhamos para o que acontece nas audiências de custódia. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que, entre 17 mil casos de violência doméstica, mais da metade dos agressores foi liberada no mesmo dia. O risco retorna à porta de casa.

Pense em uma mãe que denuncia o estupro da filha menor. O agressor é um parente. A família nega os fatos. A criança é desacreditada. Mesmo assim, o processo segue. E então, na audiência, o estuprador é solto. Que segurança essa criança terá?

Essa é a realidade enfrentada por tantas vítimas que ousam buscar justiça. A maioria dos agressores volta para casa, e as vítimas, para o medo.

Não se trata apenas de indignação. É preciso ação.

Segundo o conceito criado pela escritora Vilma Piedade, vivemos uma era de dororidade— uma forma de solidariedade que nasce da dor compartilhada entre mulheres negras, marcada pelo racismo, pelo sexismo e pela invisibilidade histórica.

No Brasil, essa dor tem cor: mulheres pretas são as principais vítimas de violência sexual, representando mais da metade dos registros de estupro no país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024. Quando somamos raça, gênero e pobreza, a vulnerabilidade se agrava.

Mas, essa dor não caminha sozinha: ela se alia à sororidade, que não pode ser apenas afeto ou empatia, mas sim um pacto político e social entre mulheres para enfrentar a violência e exigir justiça. Sentir a dor da outra é o ponto de partida, mas agir com ela é o que promove transformação.