Como construir uma sociedade em que mulheres podem ocupar espaços sem medo?

Ponderar sobre isso em 2025 não deixa de ser um retrocesso social. Mas, diante da realidade, é preciso agir, mesmo que a cartilha seja divulgar, didaticamente, que um beijo sem consentimento é crime de importunação sexual, passível de até cinco anos de prisão.

Capacitar a mão de obra que atua nos milhares de estabelecimentos do Estado é romper com um silêncio que alimenta estatísticas alarmantes. A violência doméstica, que tem como maior percentual de agressores parceiros e ex-companheiros, pode ocorrer na mesa de um bar, no corredor de um shopping, na saída de uma academia.

Palavras que ofendem, agressões que ferem o físico e o emocional, gestos que constrangem e humilham. Mas também pode ser ali, nesse mesmo espaço, que se inicia uma poderosa rede de apoio, através da identificação de uma situação da qual fomos, erradamente, ensinados a não nos envolvermos. Reconhecer que há uma vítima, mesmo quando ela própria não se vê dessa forma, saber acolher, como acionar os canais de ajuda e de encaminhamento são avanços que quebram modelos estruturais de comportamento social.

Este funcionário treinado, independentemente de ser um servidor público ou da iniciativa privada, é educado para uma temática que também bate à porta em outros ambientes de convívio dele, como casa, faculdade, clube.... Para muitos, esse processo representa um despertar: a compreensão prática de como construir uma sociedade onde as mulheres podem ocupar plenamente os espaços públicos, particulares e culturais, sem medo de qualquer tipo de violência.

Esse aprendizado, promovido por meio de uma política pública, não apenas transforma sua visão de mundo, mas também influencia os espaços por onde circula, ajudando a fortalecer uma consciência coletiva que pode reduzir os índices de crimes contra as mulheres.

Antes do Carnaval, o governo do Rio, em parceria com a Livre de Assédio, capacitou 553 servidores de 49 municípios, além de representantes de clube de futebol, ligas de escolas de samba, blocos de rua, bares, restaurantes e hotéis para atuarem em casos de assédio contra meninas e mulheres.