Quem é a mulher na banheira de Hitler (e o judeu que a fotografou)?

Para revelar um retrato mais vívido de Miller e Scherman, conversei com Rowland Scherman, sobrinho de David e fotógrafo que clicou alguns dos momentos mais célebres da cultura americana. Rowland esteve presente no Festival de Woodstock e foi o autor da foto do disco 'Bob Dylan's Greatest Hits' — pela qual ganhou o Grammy de Melhor Capa em 1967.

Para ele, o longa não capturou o peso da parceria dos dois — e nem o senso de humor de seu tio, que em 'Lee' aparece mais sério. "Eu sempre quis ver um filme dos dois viajando Europa afora. 'Lee' não foi o caso". Mas afirma categoricamente: "Meu tio David teve sorte de conhecer Lee e ela teve sorte de conhecê-lo".

Lee Miller e David E. Scherman dividiram apartamento antes e durante a guerra. Ele a encorajou a tentar credenciamento como correspondente de guerra pela Vogue americana — a sucursal britânica não mandava mulheres para o front.

Os dois trocaram filmes, câmeras, histórias e silêncios. Às vezes, eram colegas. Às vezes, amantes. Dois rebeldes no front, sem rótulos ou amarras - a urgência da guerra e a iminência da morte faziam a monogamia parecer bobagem.

Ele editava seus textos quando ela não conseguia mais enxergar as palavras. Ela ajustava a luz, quando a mão dele tremia. Davam risada apesar do cansaço e do medo, tentavam driblar os censores e inventavam trocadilhos engraçadinhos para passar o tempo. Ela o chamava de "Davey." Ele a chamava de "Lee-Lee."

Nas fotos da época de guerra, Lee é sempre fotografada por Scherman como uma criatura viva, pensante, em movimento: negociando cigarros com soldados; em ação, suada, com coturno e chapéu; ou pronta para a estrada, com o que ele chamou de essenciais: cigarro, vinho e gasolina. No lugar do carão de musa, cenho franzido pelo sol.