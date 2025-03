Ter ou não ter filhos? Por que essa é uma questão e a quem importa?

Memórias e história: o que sua intuição diz sobre suas escolhas? Que experiências você já viveu que podem te ajudar a tomar novas decisões? Autenticidade: essa decisão está alinhada com seus valores? O que é inegociável para você? Planejamento: do que você precisa para se sentir segura? Ação: como você pode agir sem se paralisar pelo medo?

Uma forma de trazer essas respostas é usar também a regra proposta por Suzy Welch, regra dos 10-10-10. Com essa decisão, como vou me sentir daqui a 10 minutos? Como vou me sentir daqui a 10 meses? Como vou me sentir daqui a 10 anos? Se a resposta a longo prazo for positiva, talvez seja um bom indicativo de que vale a pena seguir adiante.

A maior armadilha da jornada feminina é acreditar que podemos e devemos acertar sempre. Se você está sempre acertando tudo e sendo perfeita é porque está na hora de novos passos na sua caminhada.

O erro é capaz de nos ensinar novas e importantes lições na busca do nosso tesouro. Ele é apenas um feedback para que você mude e recomece, como um degrau para crescer. Cada escolha - boa ou ruim - constrói nossa trajetória. A segurança está em confiar que somos capazes de corrigir o curso sempre que necessário.

É da sequência de decisões que tomamos - erradas também - que ganhamos confiança para seguir e resiliência para se levantar.

Hoje, olhando para trás, sei que minha mudança para São Paulo não foi perfeita. Mas foi minha decisão. Sem essa decisão, eu não estaria aqui. E isso é um aprendizado valioso.