Exausta e também esperançosa: reflexões de uma CEO no Dia da Mulher

Mais um dia 8 de março e, para ser exata, meu sexto desde que passei a ocupar esse "seleto" grupo de mulheres que são CEOs. Comecei a escrever esse artigo por incentivo de outra mulher, que conhece tanto a minha paixão pela escrita quanto a minha vontade de incentivar outras mulheres a ocuparem esses espaços. Mas dessa vez é como se eu enfrentasse um bloqueio criativo.

Uma parte de mim está exausta. Não aguenta mais falar sobre o fato de sermos apenas 6% de CEOs mulheres no mundo. Também não aguenta mais trazer evidências de que empresas lideradas por mulheres entregam resultados (inclusive até maiores do que aqueles suas contrapartes masculinas). E, por fim, quase não tem forças para pensar que nessa velocidade, como mostram as pesquisas, só chegaremos a equidade de gênero lá em 2038.

Outra parte de mim está revoltada. Não consegue entender como a sociedade tem caminhado para trás e aceitado modelos de liderança que se provaram ineficazes em um passado tão recente. Oscila entre a ira e o medo ao não saber se está lidando com uma minoria barulhenta ou com os primórdios de uma distópica Gilead, cenário do romance de Margaret Atwood, o conto de Aia.