Penteado para cabelo cacheado: veja looks para arrasar no dia a dia ou festa

Atualmente, o foco de quem tem cabelos cacheados é exibir os cachos de diferentes formas, deixando de lado a moda de alisar os cabelos.
wagnerokasaki/Getty Images
Penteados do dia a dia: Opções simples incluem torcidinhos laterais, trança lateral, coque abacaxi, e semi-preso, ideais para uso cotidiano.
Penteados para festas: Modelos mais elaborados como semi-preso com trança, ponytail, coque lateral, coque alto e coque baixo deixam o visual elegante e despojado.
Dicas para coques: Usar spray líquido mantém os cachos firmes sem agredir, e para cabelos com pouco volume, recomenda-se enchimento (rosquinha).
Cuidados pós-festa: Após eventos, é importante soltar os cabelos, condicionar, lavar com shampoo e hidratar. Umectação com óleos vegetais ajuda a nutrir e fortalecer os fios.
Sugestões de cortes: Cortes em camadas e arredondados mantêm comprimento e volume. O long bob é recomendado para quem quer um estilo mais moderno e jovial.
Manutenção diária: Cabelos cacheados precisam de cuidados especiais, incluindo hidratação regular, desembaraço correto e amarração adequada para evitar quebra.
Proteção noturna: Usar touca ou fronha de cetim evita atrito com o travesseiro e preserva os cachos.
Hidratação equilibrada: Hidratar demais pode sobrecarregar o cabelo; é importante equilibrar os cuidados para manter os cachos bonitos e saudáveis.
