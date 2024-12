Quiz: qual música famosa foi tema dessa cena da Marvel?

Aproveitando que estamos em clima de CCXP 2024, já repararam como os filmes de heróis têm investido em trilhas sonoras perfeitas para acompanhar as cenas de ação? Filmes como "Guardiões da Galáxia" já viraram playlists mais tocadas nos streamings. No teste abaixo separamos algumas cenas icônicas do Universo Marvel que não seriam as mesmas sem as músicas ideias como fundo.