O lineup do CarnaUOL 2025 foi revelado nesta semana e terá nada mais nada menos do que Christina Aguilera. Ana Castela, Belo, Tony Sales, Sean Paul, Matuê, DJ Steve Aoki e o vencedor do reality Toca Revela também vão se apresentar na festa. O que acham de já esquentarmos pra esse grande evento fazendo um quiz sobre a cantora norte-americana?