O Kannalha mostra que 'tem o molho' e se consagra em SP no Festival Batekoo

Cantor baiano O Kannalha se apresentou na manhã de hoje no palco Inner Circle do Festival Batekoo em São Paulo e encerrou o evento com um dos shows mais fortes e comentados da noite.
'O baiano tem o molho'
O Kannalha subiu ao palco pouco depois das 5h da manhã para fechar o Festival Batekoo, em São Paulo, com um show que manteve o público atento até os últimos minutos da programação. Mesmo após quase 12 horas de festival, a plateia reagiu como se estivesse no início da noite: cantava todas as músicas, reconhecia cada batida e acompanhava as coreografias.
O dia já amanhecia quando começou a chover, criando um cenário que acabou funcionando a favor da apresentação. O público se apertou na cobertura que a região do palco oferecia, tornando o momento mais intimista, enquanto o artista, suas dançarinas e sua banda entregavam um show dançante e preciso, reforçando o aspecto performático das apresentações do cantor.
A plateia baiana presente se destacava pela energia e pelo jeito de viver o momento como se estivesse em um trio elétrico. Para quem estava na pista, era visível o entusiasmo de O Kannalha ao perceber que o público paulista não apenas sabia as letras, como também havia ensaiado a "batedeira" — o passinho em que ele projeta o corpo para baixo e rebola como se fosse uma batedeira. Quando a música começou, dezenas de pessoas reproduziram o movimento, arrancando risadas e comentários do artista.
Eu não imaginei que isso ia acontecer. Vocês ensaiaram a batedeira? Não acredito que vocês ensaiaram a batedeira.
O Kannalha, durante apresentação no Festival Batekoo
Entre os destaques do repertório estavam "O Baiano Tem o Molho" e "Fraquinha", que fizeram a pista vibrar. "Traficante dos Desejos" também foi um dos momentos de maior repercussão, mostrando o impacto que O Kannalha ganhou fora da Bahia.
Em um dos pontos altos do show, ao som de "Ela É Bandida", o cantor desceu do palco e foi para o meio da multidão, onde bateu cabeça com parte do público. Mais adiante, pediu que todos abrissem uma grande roda, que explodiu em dança e pulos — lembrando o clima das apresentações de Carnaval que fazem parte de sua identidade artística.
Kannalha também apresentou sua versão de "Tindolelê", de Xuxa, e transformou a pista em uma coreografia coletiva. Ele pediu que os fãs corressem para o lado direito, depois para o lado esquerdo, criando um movimento que tomou conta de toda a arena do palco principal.
Apesar da longa madrugada, o público seguiu o cantor com fôlego e entusiasmo. A cada música, a sensação era de que a apresentação ganhava mais força, e muitos em volta comentavam que aquele havia sido o show mais intenso da noite.
"Me sinto num trio elétrico na Bahia", dizia ele ao ver a entrega do público presente.
No fim, quando se despediu, a reação geral foi de surpresa — pelo fim da apresentação, que pareceu curta dada a intensidade — e satisfação: as pessoas diziam que, mesmo com expectativas altas para outros nomes da noite, foi o baiano quem entregou a energia, a dança e o clima de festa que são marcas da Batekoo.
Além de O Kannalha: O que mais rolou no Festival Batekoo
Evento teve 12 horas de programação em dois palcos — Inner Circle (principal) e Nuits Sonores & Shotgun. Criado em Salvador, o festival celebra juventude negra e LGBTQIAP+. É referência desde 2014 por unir música, dança e identidade periférica.
Mais de 30 atrações passaram pelo line-up. Artistas como Urias, Duquesa, BK', O Kannalha, e DJs como MU54O e o projeto de música eletrônica Taj Ma House fizeram a noite do palco principal.
Segundo palco priorizou brasilidades, com sets de funk, pagodão e eletrônica. A curadoria misturou grandes nomes e artistas emergentes, reforçando o conceito de pista como espaço de descoberta cultural. Show de Rom Santana, que misturou piseiro, pagodão e forró, foi um dos destaques, além de sets de DJs como Pedrita, Aisha & Yaminah, BADSISTA e Omoloko e Carlos do Complexo.
