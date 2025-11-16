O Kannalha mostra que 'tem o molho' e se consagra em SP no Festival Batekoo

O Kannalha entregou muito pagodão baiano na manhã do Festival Batekoo Imagem: Debora Alexandre/UOL

A plateia baiana presente se destacava pela energia e pelo jeito de viver o momento como se estivesse em um trio elétrico. Para quem estava na pista, era visível o entusiasmo de O Kannalha ao perceber que o público paulista não apenas sabia as letras, como também havia ensaiado a "batedeira" — o passinho em que ele projeta o corpo para baixo e rebola como se fosse uma batedeira. Quando a música começou, dezenas de pessoas reproduziram o movimento, arrancando risadas e comentários do artista.

Eu não imaginei que isso ia acontecer. Vocês ensaiaram a batedeira? Não acredito que vocês ensaiaram a batedeira.

O Kannalha, durante apresentação no Festival Batekoo

Performance de O Kannalha contou com muita dança e o passo famoso da "batedeira" Imagem: Debora Alexandre/UOL

Entre os destaques do repertório estavam "O Baiano Tem o Molho" e "Fraquinha", que fizeram a pista vibrar. "Traficante dos Desejos" também foi um dos momentos de maior repercussão, mostrando o impacto que O Kannalha ganhou fora da Bahia.

Em um dos pontos altos do show, ao som de "Ela É Bandida", o cantor desceu do palco e foi para o meio da multidão, onde bateu cabeça com parte do público. Mais adiante, pediu que todos abrissem uma grande roda, que explodiu em dança e pulos — lembrando o clima das apresentações de Carnaval que fazem parte de sua identidade artística.