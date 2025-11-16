TocaUOL
Caetano, Brown, bom português: Dua Lipa faz show para ninguém botar defeito

Dua Lipa traz turnê para São Paulo com MorumBIS lotado neste sábado (15) Imagem: Reprodução/Instagram @dualipa

Dua Lipa ainda não é uma veterana do pop, mas está longe de parecer uma estrela fabricada. Com dez anos de carreira e apenas três álbuns, a britânica de 30 anos mostrou no Morumbis, em São Paulo, neste sábado (15), que entende o público latino-americano como poucas artistas mais experientes conseguem.

Como foi o show

Nascida e criada em Londres, ela desembarcou no palco com a megaestrutura completa da Radical Optimism Tour, ignorando a tendência de grandes nomes que diminuem seus shows na América Latina para cortar custos logísticos. Aqui, entregou tudo.

E fez a lição de casa: conversou com a plateia, arriscou um português impecável e levou ao extremo a tradição da tour de apresentar uma música surpresa. Chamou Carlinhos Brown e Caetano Veloso para cantar "Margarida Perfumada", clássico do Timbalada — um encontro que fez o estádio explodir.


Sabendo do peso dos fãs brasileiros nas redes, Dua ainda desceu até a plateia para distribuir abraços, selfies e conversar com membros de seu fã-clube. Um gesto espontâneo que reforça o quanto ela entende o vínculo quase afetivo que o público daqui cria com seus ídolos.

Mesmo focada na divulgação do terceiro álbum, ela não deixou os hits de lado. "New Rules", "Don't Start Now" e "Hallucinate" transformaram a noite em um coro coletivo, fazendo sua estreia de temporada no Brasil soar como um espetáculo completo e grandioso.

Dua Lipa em apresentação da Radical Optimism Tour em São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram @dualipa
E, no fim, o que impressiona é justamente isso: mesmo com pouca experiência em palcos latino-americanos, Dua Lipa mostrou que sabe agradar — e muito — um público fiel, apaixonado e tantas vezes negligenciado por outras estrelas do pop.

