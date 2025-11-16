Caetano, Brown, bom português: Dua Lipa faz show para ninguém botar defeito

E fez a lição de casa: conversou com a plateia, arriscou um português impecável e levou ao extremo a tradição da tour de apresentar uma música surpresa. Chamou Carlinhos Brown e Caetano Veloso para cantar "Margarida Perfumada", clássico do Timbalada — um encontro que fez o estádio explodir.





Sabendo do peso dos fãs brasileiros nas redes, Dua ainda desceu até a plateia para distribuir abraços, selfies e conversar com membros de seu fã-clube. Um gesto espontâneo que reforça o quanto ela entende o vínculo quase afetivo que o público daqui cria com seus ídolos.

Mesmo focada na divulgação do terceiro álbum, ela não deixou os hits de lado. "New Rules", "Don't Start Now" e "Hallucinate" transformaram a noite em um coro coletivo, fazendo sua estreia de temporada no Brasil soar como um espetáculo completo e grandioso.