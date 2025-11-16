BK', Urias e Duquesa fazem noite histórica na volta do Festival Batekoo

Brasilidades e performances marcadas por representatividade LGBTQIAP+ e negras marcaram o início do Festival Batekoo, que aconteceu em São Paulo entre a noite de sábado (15) e madrugada de domingo. Enquanto BK', Urias e Duquesa dominaram o palco principal, o outro palco recebeu DJs que embalaram o público, além do show vibrante de Rom Santana, o "príncipe do Bixiga".
Urias, a presidenta
Artista mineira começou show com o hit "Deus" e deu mergulho em seu novo álbum, intitulado "Carranca". Urias costurou clássicos com faixas do álbum mais recente, construindo uma apresentação estética e politicamente guiada.
Representatividade foi o eixo da performance. Para pessoas negras e trans presentes, Urias carregou um simbolismo especial. Ela esteve na primeira edição da Batekoo, e seu retorno reforçou o sentido histórico do festival.
Show emocionou pela força política e artística. A artista equilibrou discurso, estética e técnica, entregando uma apresentação que ficou entre os destaques da noite.
Encerramento ficou por conta da música "Voz do Brasil", causando euforia do público presente. Vestida de vermelho, faixa presidencial e balé com referências negras e indígenas, ela transformou o palco em manifestação visual e performática.
Acredito que o show foi bastante importante para as pessoas negras e pessoas trans, que acompanham a Urias.
Mauricio Vieira, espectador, contou sua visão a TOCA
BK' enfrentou problemas técnicos
Show começou forte, mas falhas de som comprometeram o início. O rapper carioca abriu bem noite de apresentação, mas problemas técnicos nos primeiros minutos com a música "Não Adianta Chorar" derrubaram o ritmo e afetaram parte da conexão com o público.
Virada veio do meio para o fim. Faixas dos álbuns "Ícarus" (2022) e "Castelos e Ruínas" (2016) reacenderam a energia da plateia e devolveram o controle do show para BK'.
Público misto refletiu a fase atual da carreira. Fãs relataram que a parceria com Evinha trouxe novos ouvintes para o rapper — ao mesmo tempo em que apresentou a cantora a uma outra geração de público.
Conexão foi mais forte do que a distância técnica. Apesar das falhas de áudio, quem assistiu ao show disse sentir uma troca real entre artista e plateia, marcada por descobertas e reencontros entre fãs.
Duquesa, number one
Movimentação do público anunciou que Duquesa seria a atração mais aguardada da noite. Antes de subir ao palco, fãs já formavam uma barreira para garantir posição e esta foi, de longe, a apresentação mais animada do festival.
Setlist mesclou grandes sucessos com momentos mais densos. Duquesa transitou entre faixas dançantes, como "99 Problemas" e "Única", e músicas que abordam sua própria trajetória, como "Number One", alternando intensidade e entrega emocional.
Rapper baiana foi ovacionada após "Disk P@#$%&!". A parceria com Tasha & Tracie levou o público ao delírio, com leques abertos, coro alto e gritos de "Duquesa!" ecoando após o fim da música.
Punchlines — versos que fecham rimas com força e ironia — ganharam força com o público. As frases de impacto do rap eram respondidas pela plateia, criando um ambiente de catarse coletiva. Fãs ao redor ressaltavam a beleza da artista e enquanto dançavam e cantavam durante a apresentação.
Rom Santana e o segundo palco
O palco Nuits Sonores & Shotgun teve forte presença de brasilidades. DJs como Aisha & Yaminah, Badsista e Omoloko, além de Lola Ondi Kwa, mantiveram o público dançando noite adentro com mixagens que misturaram músicas de todo canto do Brasil, com músicas internacionais muito conhecidas pelo universo queer.
Rom Santana foi um dos destaques da noite. Conhecido como "príncipe do Bixiga", o cantor baiano apresentou composições próprias — como "Teoria" — e também hits conhecidos, como "Posturado e Calmo", de Léo Santana.
Show misturou piseiro, pagodão, forró e impressionou o público, que pediu mais. O artista emocionou quem estava no palco alternativo, marcando sua estreia em festivais com uma apresentação cheia de carisma e energia.
