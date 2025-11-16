BK', Urias e Duquesa fazem noite histórica na volta do Festival Batekoo

Representatividade foi o eixo da performance. Para pessoas negras e trans presentes, Urias carregou um simbolismo especial. Ela esteve na primeira edição da Batekoo, e seu retorno reforçou o sentido histórico do festival.

Show emocionou pela força política e artística. A artista equilibrou discurso, estética e técnica, entregando uma apresentação que ficou entre os destaques da noite.

Encerramento ficou por conta da música "Voz do Brasil", causando euforia do público presente. Vestida de vermelho, faixa presidencial e balé com referências negras e indígenas, ela transformou o palco em manifestação visual e performática.

Acredito que o show foi bastante importante para as pessoas negras e pessoas trans, que acompanham a Urias.

Mauricio Vieira, espectador, contou sua visão a TOCA

BK' enfrentou problemas técnicos