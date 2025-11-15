Entre hits, Djavan celebra 50 anos de carreira: 'Estranho são os outros'

Djavan completa 50 anos de carreira em 2026, mas as comemorações tiveram início esta semana, na terça-feira (11), com o lançamento de "Improviso", seu 26º disco. Um dos artistas mais produtivos de sua geração, aos 76 anos, reconhece a necessidade de compor novas músicas como algo vital.
"É uma necessidade biológica, física e psicológica. Preciso fazer periodicamente novas canções. E isso se dá exatamente quando termino uma turnê, exausto, exaurido por aquela coisa que foi viajar o mundo inteiro. Só uma música nova me salva nesse momento, me traz de volta a alegria de estar ali, de continuar a carreira", disse em entrevista ao TOCA.
Já ano que vem, Djavan coloca na estrada sua maior turnê da carreira. "Djavanear 50 anos - Só Sucessos" viajará por estádios e arenas de todas as regiões do país. E, como o nome diz, será recheado de sucessos.
É a chance, segundo ele, dos fãs desvendarem o 'código djavânico' que, ao mesmo tempo, o transformou num dos maiores hitmakers da MPB e gerou reclamações dos produtores desde o início da carreira.
Vários já quiseram mudar o meu nome, porque o meu nome era um horror. 'Como é que um artista chamado Djavan? Você acha que isso vai dar certo? Isso não vai dar certo, é um nome difícil e estranho, isso não é nome de artista'. Sofri muito no início, porque era muito jovenzinho e aquilo me influenciava de algum modo
Mas houve quem enxergasse justamente na estranheza o que o tornaria reconhecível. Logo no início da carreira, Djavan ouviu do arranjador paraense Waltel Branco, um conselho que levou pra vida inteira: "A sua música tem uma estranheza, mas dela você não deve abrir mão um centímetro".
Eu sabia que ia ter grandes dificuldades por ser um artista diferenciado. O que eu sempre fiz não está no radar. É uma música pessoal, intransferível. Muita gente me coloca como único. Esse 'único' quer dizer isso, talvez, que o que eu faço, só eu faço. Quem gosta de Djavan só pode buscar Djavan em mim
O impacto dessas críticas, conta, foi intenso até uma viagem à Angola, no fim dos anos 1970, durante um encontro cultural. Ao chegar à Ilha de Mussulo, Djavan relata ter ouvido a comunidade cantando e tocando em conjunto.
"Eu senti uma empatia tão violenta que comecei a chorar. 'Meu Deus, eu estou salvo. Eu sou daqui. A minha música nasceu aqui'". Ele diz ter voltado ao Brasil "outro" e decidido não se preocupar mais com quem o achava difícil:
Não dá para conceber um artista tão popular como eu estranho. Estranhos são os outros, não é?
Homenagem a Michael Jackson e Gal Costa
"Improviso" surge logo após o fim da última turnê e marca sua busca constante pela novidade — em termos líricos e musicais. "Eu tenho uma busca incessante pela novidade: novos caminhos, novas palavras, novos textos, novos contextos."
Da nova safra, canções que versam sobre relacionamentos. Em "Um Affair", que abre o disco, Djavan faz um comentário sobre relações não-monogâmicas. Já em "Falta Ralar!", ele narra as desventuras de um casal de adolescentes.
Sua fonte de histórias, diz ele, vem sempre do mesmo lugar: a imaginação. "De modo geral, eu não faço canções autobiográficas, eu invento. Acho que o barato da composição é a invenção, é você criar situações nas quais as pessoas se identifiquem ou não", explica.
Uma das faixas de "Improviso" nasceu de uma história interrompida há quase 40 anos. "Pra Sempre" foi composta a pedido do produtor Quincy Jones para que Michael Jackson gravasse no disco 'Bad'.
"Comecei a fazer, mas fui enrolando. Quando terminei, o Michael já estava fechando o 'Bad'. Aí não deu tempo de mandar. Ficou guardada esses anos todos. Meus filhos pediam há muito tempo para eu gravar. Escrevi a letra dois meses antes de finalizar o disco."
"O Vento" também retoma uma relação afetiva dos anos 1980. Parceria sua com Ronaldo Bastos, registrada por Gal Costa em 1987, a música finalmente ganha a versão de seu autor.
"Eu gosto de pão quente, sabe? Saiu do forno e comeu. Eu acho que tem mais graça. Fiz em homenagem a Gal. Eu queria trazê-la à luz de novo", diz.
Grande parte das composições recentes surgiu em Milagres, no interior de Alagoas, sua cidade natal, "um lugar inspirador". Mas Djavan ressalva que a criatividade independe do cenário: "A inspiração, a rigor, não depende de lugar, não depende de paisagem. A inspiração é composta de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Você precisa trabalhar".
Sobre tocar em estádios no ano que vem, Djavan diz não se preocupar. A rotina já está assimilada.
"A gente já estava acessando plateias enormes, 20, 30 mil pessoas. Tem uma logística própria para lidar com aquele cenário, com aquele volume imenso de pessoas, aquele som altíssimo no seu ouvido ali, parece que o mundo vai desabar na sua cabeça, mas a gente está acostumado com isso já." E resume: "Acho que vou tirar de letra."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.