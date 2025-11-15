Entre hits, Djavan celebra 50 anos de carreira: 'Estranho são os outros'

É a chance, segundo ele, dos fãs desvendarem o 'código djavânico' que, ao mesmo tempo, o transformou num dos maiores hitmakers da MPB e gerou reclamações dos produtores desde o início da carreira.

Vários já quiseram mudar o meu nome, porque o meu nome era um horror. 'Como é que um artista chamado Djavan? Você acha que isso vai dar certo? Isso não vai dar certo, é um nome difícil e estranho, isso não é nome de artista'. Sofri muito no início, porque era muito jovenzinho e aquilo me influenciava de algum modo

Mas houve quem enxergasse justamente na estranheza o que o tornaria reconhecível. Logo no início da carreira, Djavan ouviu do arranjador paraense Waltel Branco, um conselho que levou pra vida inteira: "A sua música tem uma estranheza, mas dela você não deve abrir mão um centímetro".

Djavan lança novo disco, "Improviso" Imagem: Divulgação

Eu sabia que ia ter grandes dificuldades por ser um artista diferenciado. O que eu sempre fiz não está no radar. É uma música pessoal, intransferível. Muita gente me coloca como único. Esse 'único' quer dizer isso, talvez, que o que eu faço, só eu faço. Quem gosta de Djavan só pode buscar Djavan em mim

O impacto dessas críticas, conta, foi intenso até uma viagem à Angola, no fim dos anos 1970, durante um encontro cultural. Ao chegar à Ilha de Mussulo, Djavan relata ter ouvido a comunidade cantando e tocando em conjunto.