'A gente quer se assistir': Festival Batekoo volta com 12 horas de música

Consolidando-se como um dos principais festivais voltado para pessoas negras no Brasil, o Batekoo Festival chega à sua 3ª edição neste fim de semana, em São Paulo, com dois palcos, mais de 20 atrações e 12 horas de música.
O TOCA conversou com os criadores do evento, que compartilharam visões parecidas sobre o papel da Batekoo para a juventude negra e LGBTQIAP+ no Brasil:
Quando a gente está falando de Brasil, a gente está falando de um país que a maior parte da população não é branca. Então, quando a gente está construindo um festival negro, uma curadoria 100% negra, a gente está aqui falando de Brasil, falando de brasilidades, disputando esse conceito do que é Brasil. Artur Santoro, diretor e curador do Batekoo Festival
A gente não quer ser assistido, a gente quer se assistir. (...) A partir do momento que a gente transforma espaços que geralmente só recebem eventos voltados a pessoas brancas, a gente está ao mesmo tempo também colocando dentro de um circuito cultural pessoas que às vezes não têm essa cultura. E isso é algo que transborda a Batekoo. Mauricio Sacramento, CEO e diretor criativo do festival da Batekoo
'Puro suco do Brasil'
Para a terceira edição, os organizadores escolheram ter o tema do Brasil como protagonismo no cenário cultural e entretenimento dialogando com as cidades espalhadas pelo país e nossa brasilidade: "É uma coisa que a gente também, nesse contexto de hype do Brasil, que a gente está reforçando muito", diz Artur Santoro.
Ocorrendo em diversas capitais no Brasil e no mundo no formato de festa, a Batekoo enquanto festival é o maior evento do ano feito pelos organizadores: "É quando a gente tá com uma visibilidade enorme flertando nesse cenário mainstream", explica Santoro.
O evento se preocupa em trazer nomes das cinco regiões do Brasil: "O fato da gente ter artistas como Taj Ma Housel (RN), O Kannalha, o Bloquinho Delas, como Rom Santana — ambos da Bahia —, é também uma maneira da gente estar ditando o futuro, da gente estar apresentando para a nossa comunidade novos artistas e fazendo essa roda girar, que eu acho que é um dos maiores propósitos da Batekoo", afirma Sacramento.
O CEO do evento completa dizendo que o grande diferencial deles é também o cuidado com nosso público: "Essa transparência que a gente tem com o nosso público, a nossa curadoria, que traz um lugar não só pensado em topo de parada, mas também em curadoria afetiva, em memória afetiva, em contexto, em história e em ancestralidade. É um festival que usa a tecnologia da ancestralidade para poder criar um novo futuro".
Cancelamento em 2024 e sold out em 2025
A atual edição ocorre um ano após a de 2024 ter sido cancelada — uma das principais causas foi a falta de patrocinadores. "Toda decepção gera uma reflexão. Então, por mais que a gente não ache que em 2024 o adiamento do festival foi algo resultado da nossa capacidade, a gente também pensou em várias estratégias para poder driblar as próprias dificuldades que o mercado tem hoje", ressalta Sacramento.
Ele diz que algumas estratégias foram adotadas. Por exemplo, neste ano o evento ocorre também através de uma lei de incentivo à cultura do governo do Estado de São Paulo, o ProAC (Programa de Ação Cultural). "A gente precisou mudar várias estratégias internas de captação", explica.
A gente está sempre falando muito do festival de uma maneira artística, conceitual, focada na atração e tudo mais, mas é importante trazer também esses bastidores, até porque a Batekoo é uma empresa formada por jovens negros e não tem nenhum investidor, não tem nenhuma marca madrinha, padrinha. Tudo o que a gente está fazendo no festival deste ano é fruto da captação que a gente fez para esse ano. Mauricio Sacramento
O retorno do festival neste ano veio com uma enorme expectativa: há um mês do evento, em outubro, todos ingressos já tinham sido vendidos. Neste ano, o festival traz nomes como Duquesa, Urias e BK'.
Sacramento diz que a maior lição para esse sucesso foi ter trabalhado internamente na empresa desde como seria a produção até o aprofundamento na curadoria e na mensagem que conectasse o público alvo: "A gente sabe que é uma comunidade nichada e que a gente tem uma abertura muito grande de se comunicar com ela."
O Festival da Batekoo é feito por e para pessoas negras. A gente tem essa pretensão, esse objetivo que a gente tem cumprido nos últimos anos, de fazer um festival com excelência, com qualidade, com um valor acessível, que tem um line-up diferenciado, com uma curadoria inédita, única. A gente não só quer como constrói esse lugar e mostradr essa excelência construída por pessoas negras. Artur Santoro
O grande diferencial é esse compromisso mesmo que a gente tem com os nossos valores, não só de maneira superficial, de maneira ali comercial, nas redes sociais, na mídia, mas principalmente internamente, para a gente enquanto equipe, enquanto indivíduos. A gente está não só colocando um produto na rua, mas também realizando um sonho, causando impacto e trazendo também mudanças irreversíveis pro cenário cultural brasileiro. Mauricio Sacramento
