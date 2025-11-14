'A gente quer se assistir': Festival Batekoo volta com 12 horas de música

Ele diz que algumas estratégias foram adotadas. Por exemplo, neste ano o evento ocorre também através de uma lei de incentivo à cultura do governo do Estado de São Paulo, o ProAC (Programa de Ação Cultural). "A gente precisou mudar várias estratégias internas de captação", explica.

A gente está sempre falando muito do festival de uma maneira artística, conceitual, focada na atração e tudo mais, mas é importante trazer também esses bastidores, até porque a Batekoo é uma empresa formada por jovens negros e não tem nenhum investidor, não tem nenhuma marca madrinha, padrinha. Tudo o que a gente está fazendo no festival deste ano é fruto da captação que a gente fez para esse ano. Mauricio Sacramento

O retorno do festival neste ano veio com uma enorme expectativa: há um mês do evento, em outubro, todos ingressos já tinham sido vendidos. Neste ano, o festival traz nomes como Duquesa, Urias e BK'.

Sacramento diz que a maior lição para esse sucesso foi ter trabalhado internamente na empresa desde como seria a produção até o aprofundamento na curadoria e na mensagem que conectasse o público alvo: "A gente sabe que é uma comunidade nichada e que a gente tem uma abertura muito grande de se comunicar com ela."

O Festival da Batekoo é feito por e para pessoas negras. A gente tem essa pretensão, esse objetivo que a gente tem cumprido nos últimos anos, de fazer um festival com excelência, com qualidade, com um valor acessível, que tem um line-up diferenciado, com uma curadoria inédita, única. A gente não só quer como constrói esse lugar e mostradr essa excelência construída por pessoas negras. Artur Santoro