Entrevista

'A gente quer se assistir': Festival Batekoo volta com 12 horas de música

Caio Santana
Colaboração para o TOCA, de São Paulo
O rapper BK' é atração da 3ª edição do Batekoo Festival
O rapper BK' é atração da 3ª edição do Batekoo Festival Imagem: Reprodução/Instagram @bkttlapa @peperodriguess

Consolidando-se como um dos principais festivais voltado para pessoas negras no Brasil, o Batekoo Festival chega à sua 3ª edição neste fim de semana, em São Paulo, com dois palcos, mais de 20 atrações e 12 horas de música.

O TOCA conversou com os criadores do evento, que compartilharam visões parecidas sobre o papel da Batekoo para a juventude negra e LGBTQIAP+ no Brasil:

Quando a gente está falando de Brasil, a gente está falando de um país que a maior parte da população não é branca. Então, quando a gente está construindo um festival negro, uma curadoria 100% negra, a gente está aqui falando de Brasil, falando de brasilidades, disputando esse conceito do que é Brasil. Artur Santoro, diretor e curador do Batekoo Festival

A gente não quer ser assistido, a gente quer se assistir. (...) A partir do momento que a gente transforma espaços que geralmente só recebem eventos voltados a pessoas brancas, a gente está ao mesmo tempo também colocando dentro de um circuito cultural pessoas que às vezes não têm essa cultura. E isso é algo que transborda a Batekoo. Mauricio Sacramento, CEO e diretor criativo do festival da Batekoo

Deize Tigrona já foi atração em edição da Batekoo no formato festa
Deize Tigrona já foi atração em edição da Batekoo no formato festa Imagem: Lucas Hirai/Batekoo

'Puro suco do Brasil'

Para a terceira edição, os organizadores escolheram ter o tema do Brasil como protagonismo no cenário cultural e entretenimento dialogando com as cidades espalhadas pelo país e nossa brasilidade: "É uma coisa que a gente também, nesse contexto de hype do Brasil, que a gente está reforçando muito", diz Artur Santoro.

Ocorrendo em diversas capitais no Brasil e no mundo no formato de festa, a Batekoo enquanto festival é o maior evento do ano feito pelos organizadores: "É quando a gente tá com uma visibilidade enorme flertando nesse cenário mainstream", explica Santoro.

O evento se preocupa em trazer nomes das cinco regiões do Brasil: "O fato da gente ter artistas como Taj Ma Housel (RN), O Kannalha, o Bloquinho Delas, como Rom Santana — ambos da Bahia —, é também uma maneira da gente estar ditando o futuro, da gente estar apresentando para a nossa comunidade novos artistas e fazendo essa roda girar, que eu acho que é um dos maiores propósitos da Batekoo", afirma Sacramento.

O CEO do evento completa dizendo que o grande diferencial deles é também o cuidado com nosso público: "Essa transparência que a gente tem com o nosso público, a nossa curadoria, que traz um lugar não só pensado em topo de parada, mas também em curadoria afetiva, em memória afetiva, em contexto, em história e em ancestralidade. É um festival que usa a tecnologia da ancestralidade para poder criar um novo futuro".

Duquesa é um dos principais nomes do line-up do Batekoo Festival 2025
Duquesa é um dos principais nomes do line-up do Batekoo Festival 2025 Imagem: Divulgação

Cancelamento em 2024 e sold out em 2025

A atual edição ocorre um ano após a de 2024 ter sido cancelada — uma das principais causas foi a falta de patrocinadores. "Toda decepção gera uma reflexão. Então, por mais que a gente não ache que em 2024 o adiamento do festival foi algo resultado da nossa capacidade, a gente também pensou em várias estratégias para poder driblar as próprias dificuldades que o mercado tem hoje", ressalta Sacramento.

Ele diz que algumas estratégias foram adotadas. Por exemplo, neste ano o evento ocorre também através de uma lei de incentivo à cultura do governo do Estado de São Paulo, o ProAC (Programa de Ação Cultural). "A gente precisou mudar várias estratégias internas de captação", explica.

A gente está sempre falando muito do festival de uma maneira artística, conceitual, focada na atração e tudo mais, mas é importante trazer também esses bastidores, até porque a Batekoo é uma empresa formada por jovens negros e não tem nenhum investidor, não tem nenhuma marca madrinha, padrinha. Tudo o que a gente está fazendo no festival deste ano é fruto da captação que a gente fez para esse ano. Mauricio Sacramento

O retorno do festival neste ano veio com uma enorme expectativa: há um mês do evento, em outubro, todos ingressos já tinham sido vendidos. Neste ano, o festival traz nomes como Duquesa, Urias e BK'.

Sacramento diz que a maior lição para esse sucesso foi ter trabalhado internamente na empresa desde como seria a produção até o aprofundamento na curadoria e na mensagem que conectasse o público alvo: "A gente sabe que é uma comunidade nichada e que a gente tem uma abertura muito grande de se comunicar com ela."

O Festival da Batekoo é feito por e para pessoas negras. A gente tem essa pretensão, esse objetivo que a gente tem cumprido nos últimos anos, de fazer um festival com excelência, com qualidade, com um valor acessível, que tem um line-up diferenciado, com uma curadoria inédita, única. A gente não só quer como constrói esse lugar e mostradr essa excelência construída por pessoas negras. Artur Santoro

O grande diferencial é esse compromisso mesmo que a gente tem com os nossos valores, não só de maneira superficial, de maneira ali comercial, nas redes sociais, na mídia, mas principalmente internamente, para a gente enquanto equipe, enquanto indivíduos. A gente está não só colocando um produto na rua, mas também realizando um sonho, causando impacto e trazendo também mudanças irreversíveis pro cenário cultural brasileiro. Mauricio Sacramento

Festa Batekoo
Festa Batekoo Imagem: Divulgação

