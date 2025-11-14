Com 'receita secreta' no line-up, C6 Fest abre venda de ingressos



O que aconteceu

A 4ª edição do festival vai rolar entre os dias 21 e 24 de maio de 2026, no Parque do Ibirapuera, e já tem 28 atrações confirmadas. Anúncio foi feito de surpresa na última terça (11).

O line-up traz outros nomes como Amaarae, Wolf Alice, Horsegirl, Magdalena Bay e Lykke Li, do hit "I Follow Rivers". Além, claro, de gigantes como The xx e Benjamin Clementine.

The xx, ter eles de volta depois de seis anos é muito incrível. (...) Benjamin Clementine, é outro namoro antigo. A gente sempre fala dele e há muito tempo. É um showman, um show muito emocional. Para o mundo que a gente vive hoje, a gente está precisando de emoções verdadeiras, que unem as pessoas. Ronaldo Lemos, curador do C6 Fest

Também haverá artistas brasileiros. Paralamas do Sucesso faz show com participação da Nação Zumbi, o BaianaSystem se junta ao duo tanzaniano Makaveli & Kadilida, e Samuel de Saboia apresenta o espetáculo de "As Noites Estão Cada Dia Mais Claras".

Haverá ainda uma homenagem a Hermeto Pascoal, com a Big Band reunindo 20 músicos que passaram por sua formação original.