Com 'receita secreta' no line-up, C6 Fest abre venda de ingressos

Ao pegar o público com surpresa divulgando line-up da edição de 2026 com The xx, Robert Plant e outros nomes esperados pelo público brasileiro, o C6 Fest mostrou potência da curadoria. A venda geral dos ingressos começa nesta sexta (14) no site da Eventim.
O TOCA conversou com o curador Ronaldo Lemos, que explicou como foi a escolha dos nomes para compor o line-up do festival:
Tem um componente de chefe de cozinha, algumas receitas que são secretas. Na verdade, é fruto de muito trabalho. As pessoas olham para um festival e as vezes veem só um line-up, e esquece que a gente passa o tempo todo trabalhando para o festival ter a melhor experiência para o público. E obviamente [temos] o molho secreto. Ronaldo Lemos, curador do C6 Fest
O que aconteceu
A 4ª edição do festival vai rolar entre os dias 21 e 24 de maio de 2026, no Parque do Ibirapuera, e já tem 28 atrações confirmadas. Anúncio foi feito de surpresa na última terça (11).
O line-up traz outros nomes como Amaarae, Wolf Alice, Horsegirl, Magdalena Bay e Lykke Li, do hit "I Follow Rivers". Além, claro, de gigantes como The xx e Benjamin Clementine.
The xx, ter eles de volta depois de seis anos é muito incrível. (...) Benjamin Clementine, é outro namoro antigo. A gente sempre fala dele e há muito tempo. É um showman, um show muito emocional. Para o mundo que a gente vive hoje, a gente está precisando de emoções verdadeiras, que unem as pessoas. Ronaldo Lemos, curador do C6 Fest
Também haverá artistas brasileiros. Paralamas do Sucesso faz show com participação da Nação Zumbi, o BaianaSystem se junta ao duo tanzaniano Makaveli & Kadilida, e Samuel de Saboia apresenta o espetáculo de "As Noites Estão Cada Dia Mais Claras".
Haverá ainda uma homenagem a Hermeto Pascoal, com a Big Band reunindo 20 músicos que passaram por sua formação original.
A gente queria o Hermeto, mas a gente perdeu esse pilar da música brasileira. Ronaldo Lemos, sobre manter Hermeto Pascoal Big Band no line-up
A venda geral dos ingressos começou hoje (14). Eles podem ser adquiridos no site da Eventim (https://www.eventim.com.br) e custam a partir de R$ 375 a meia entrada por dia do evento.
SERVIÇO
- C6 Fest 2026
- Datas: 21 a 24 de maio
- Local: Parque Ibirapuera, São Paulo
- Pré-venda: 12 e 13 de novembro para clientes C6 Bank (20% de desconto)
- Venda geral: a partir de 14 de novembro no site da Eventim (https://www.eventim.com.br)
