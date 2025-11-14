Com três prêmios, Liniker brilha com show no fim do Grammy Latino

A brasileira Liniker foi o grande nome nacional na cerimônia principal da 26a. edição do Latin Grammy, o Grammy Latino, realizado nesta quinta-feira (13) em Las Vegas.
Indicada inclusive às categorias gerais, ela encerrou a noite com três prêmios — Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa — todos impulsionados pelo disco "Caju" e pela canção "Veludo Marrom".
Mesmo sem vencer nas categorias máximas, em que Bad Bunny, Alejandro Sanz e Karol G dominaram, sua participação teve grande destaque.
Liniker foi uma das últimas artistas a se apresentar no palco, com uma performance intensa de "Negona dos Olhos Terríveis", momento mais latino no repertório de "Caju". A apresentação, cheia de energia, encerrou a noite com emoção e simbolizou a centralidade do Brasil numa edição extremamente competitiva.
Nas categorias principais abertas a todos os países, Bad Bunny venceu Álbum do Ano com "Debí Tirar Más Fotos". Canção do Ano ficou com Karol G por "Si Antes Te Hubiera Conocido". Já Gravação do Ano foi para Alejandro Sanz com "Palmeras en el Jardín".
O Brasil ainda tinha expectativas com Papatinho, indicado a Melhor Álbum de Música Urbana com "MPC (Música Popular Carioca)", mas o produtor acabou derrotado por Bad Bunny. Também havia duas brasileiras em Artista Revelação — Sued Nunes e Juliane Gamboa — e o Palavra Cantada em Melhor Álbum Infantil.
A vitória brasileira entre os prêmios gerais veio com Hamilton de Holanda, vencedor de Melhor Álbum de Jazz Latino, empatado com Chucho Valdés e Royal Quartet.
Categorias em língua portuguesa
Já nas categorias dedicadas à música em língua portuguesa, entregues antes da cerimônia televisionada, BaianaSystem venceu Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa.
O Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, ficou para o projeto "Dominguinho", sucesso de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê.
A dupla Chitãozinho & Xororó venceu Melhor Álbum de Música Sertaneja, batendo Ana Castela, Léo Foguete, Lauana Prado e Tierry.
Luedji Luna levou Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira, com "Um Mar Pra Cada Um".
Já Sorriso Maroto levou o Melhor Álbum de Samba/Pagode. Disputavam Alcione, Marcelo D2, Mart'nália e Zeca Pagodinho.
Em Melhor Música Cristã em Língua Portuguesa, "Memóri4s (Ao Vivo)", de Eli Soares, foi a vencedora.
Confira todas as categorias e seus vencedores:
Melhor Álbum do Ano
Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny (vencedor)
Papota - Ca7riel & Paco Amoroso
Raíces - Gloria Estefan
Puñita de Yocahú - Vicente García
Al Romper La Burbuja - Joaquina
Cancionera - Natalia Lafourcade
Palabra de To's (Seca) - Carín León
Caju - Liniker
En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
¿Y Ahora Qué? - Patito Feo
Melhor Canção do Ano
Baile Inolvidable - Bad Bunny
Bogotá - Andrés Cepeda
Cancionera - Natalia Lafourcade
DTMF - Bad Bunny
El Día Del Amigo - Ca7riel & Paco Amoroso
Otra Noche de Llorar - Mon Laferte
Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz
Si Antes te Hubiera Conocido - Karol G (vencedor)
#Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso
Veludo Marrom - Liniker
Melhor Artista Revelação
Alleh
Annasofia
Yerai Cortés
Juliane Gamboa
Camila Guevara
Isadora
Alex Luna
Paloma Morphy (vencedor)
Sued Nunes
Ruzzi
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin
Fugacidade - Janeiro
Caju - Liniker (vencedor)
Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
Coisas Naturais - Marina Sena
Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
Só Quero Ver - BK' & Evinha
Demoro a Dormir - Djonga ft. Milton Nascimento
Caju - Liniker (vencedor)
A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil
Barbie - Mc Tuto ft. Dj Glenner
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê (vencedor)
Casa Coração - Joyce Alane
Ao Vivo No CCB: Homenagem a José Mário Branco - Camané
Universo de Paixão - Natascha Falcão
Transespacial - Fitti
Melhor Canção em Língua Portuguesa
Veludo Marrom - Liniker (vencedor)
Maravilhosamente Bem - Júlia Mestre
Ouro de Tolo - Marina Sena
Transe - Zé Ibarra
Um Vento Passou - Milton Nascimento & esperanza spalding
Melhor Álbum de Samba/Pagode
Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto (vencedor)
Alcione - Alcione
Manual Prático do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2
Pagode da Mart'nália - Mart'nália
Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
Sentido - 5 A Seco
Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna (vencedor)
Pique - Dora Morelenbaum
Divina Casca - Rachel Reis
Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
O Mundo Dá Voltas - BaianaSystem (vencedor)
Colinho - Maria Beraldo
Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone
Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga
Big Buraco - Jadsa
Melhor Álbum de Música Sertaneja
Let's Go Rodeo - Ana Castela
José & Durval - Chitãozinho & Xororó (vencedor)
Obrigado Deus - Léo Foguete
Transcende (Ao Vivo/Deluxe) - Lauana Prado
Do Velho Testamento - Tierry
Melhor Gravação do Ano
Baile Inolvidable - Bad Bunny
DTMF - Bad Bunny
El Día Del Amigo - Ca7riel & Paco Amoroso
#Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso
Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia
Lara - Zoe Gotusso
Si Antes te Hubiera Conocido - Karol G
Ao Teu Lado - Liniker
Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz (vencedor)
Melhor Álbum de Música Urbana
Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny (vencedor)
Underwater - Fariana
Naiki - Nicki Nicole
MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
Elyte - Yandel
Melhor Canção Urbana
Capaz (Merengueton) - Alleh, Yorghaki
DTMF - Bad Bunny (vencedor)
De Maravisha - Tokischa feat. Nathy Peluso
La Plena - W Sound 05 W - Sound feat. Beele & Ovy On The Drums
Roma Jay - Wheeler
Melhor Videoclipe Versão Longa
Papota - Ca7riel & Paco Amoroso (vencedor)
Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte
Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno
Milton Bituca Nascimento (Vários Artistas) - Flavia Moraes, Ricardo Aidar, Caio Gullane, Fabiano Gullane, Rafael Langoni, Flávia Moraes, Augusto Nascimento, Andre Novis, Victor Pozas & Larissa Prado
Melhor Videoclipe Versão Curta
EL CLúB - Bad Bunny
Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (DLRE) - BK'
#Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso (vencedor)
Cura Pa Mi Alma - Vera Grv
Full Time Papi - Guitarricadelafuente
Melhor Álbum de Rock
Legado - A.N.I.M.A.L
Luna en Obras (En Vivo) - Marilina Bertoldi
A Tres Días de la Tierra - Eruca Sativa
Gigante - Leiva
Novela - Fito Paez (vencedor)
Melhor Álbum Pop/Rock
Vándalos - Bandalos Chinos
Malhablado - Diamante Eléctrico
Malcriado - Lasso
El Último Día De Nuestras Vidas - Dani Martín
Ya Es Mañana - Morat (vencedor)
R - RENEE
Melhor Álbum de Merengue/Bachata
El Más Completo - Alex Bueno
Novato Apostador - Eddy Herrera (vencedor)
Milly Quezada - Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana - Milly Quezada
Melhor Canção Tropical
Ahora o Nunca - Gilberto Santa Rosa
Carinito - Techy Fatule
La Foto - Luis Enrique
Nunca Me Fui - Fonseca & Rubén Blades
Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G (vencedor)
Si Volviera Jesús - Victor Manuelle
Venga Lo Que Venga - Fonseca, Rawayana
Melhor Álbum Tropical Tradicional
Malena Burke Canta a Meme Solis, Vol. 1 - Malena Burke & Meme Solís
Raíces - Gloria Estefan (vencedor)
Caminando Piango Piango - Orquesta Failde
Melhor Álbum Tropical Contemporâneo
Calidosa - Mike Bahía
Puñito de Yocahú - Vicente García (vencedor)
Ilusión Óptica - Pedrito Martínez
Bingo - Alain Pérez
Fiesta Candelaria - Puerto Candelaria
Melhor Música para Mídia Visual
Cada Minuto Cuenta (Trilha Original da Série do Prime Video) - Pedro Osuna
Cien Años de Soledad (Série da Netflix) - Camilo Sanabria (vencedor)
El Eternauta (Série da Netflix) - Federico Jusid
In The Summers - Eduardo Cabra
Pedro Páramo (Série da Netflix) - Gustavo Santaolalla
Compositor do Ano
Edgar Barrera (vencedor)
João Ferreira
Pablo Preciado
Mónica Vélez
Ale Zéguer
Produtor do Ano
Rafa Arcaute, Federico Vindver (vencedor - empate)
Edgar Barrera
Nico Cotton (vencedor - empate)
Andres Torres
Mauricio Rengifo
Matheus Stürmer
Melhor Performance de Reggaeton
Baja Pa' Acá - Rauw Alejandro feat. Alexis & Fido
Voy a Llevarte Pa PR - Bad Bunny (vencedor)
Dile a Él - Nicky Jam
Brillar - Lenny Tavárez
Reggaeton Malandro - Yandel feat. Tego Calderón
Melhor Canção de Rap/Hip Hop
El Favorito de Mami - Big Soto feat. Eladio Carrion
Fresh - Trueno (vencedor)
Parriba - Akapellah feat. Trueno
Sudor y Tinta - J Noa & Vakero
The - Arcángel
Melhor Álbum Pop Contemporâneo
¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz (vencedor)
Cuarto Azul - Aitana
Palacio - Elsa y Elmar
Al Romper La Burbuja - Joaquina
En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
Melhor Álbum Pop Tradicional
Bogotá - Andrés Cepeda (vencedor)
Cursi - Zoe Gotusso
Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy
Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade
Después De Los 30 - Raquel Sofía
Melhor Canção de Pop/Rock
Ángulo Muerto - Leiva
Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia (vencedor)
Lucifer - Lasso
No Llames Lo Mío Nuestro - Joaquina
Tu Manera de Amar - Debi Nova
Un Último Vals - Joaquín Sabina
Melhor Canção de Rock
La Torre - RENEE (vencedor - empate)
Legado - A.N.I.M.A.L
Sale el Sol - Fito Paez (vencedor - empate)
TRNA - Ali Stone
Volarte - Eruca Sativa
Melhor Álbum Instrumental
Alma en Cuba - Ariel Brínguez & Iván Melon Lewis
Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
Ida e Volta - Yamandu Costa
Havana Meets Harlem - Harlem Quartet feat. Aldo López Gavilán
Y el Canto de Todas - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv (vencedor)
Melhor Álbum de Jazz Latino
Hamilton de Holanda Trio Live in NYC - Hamilton de Holanda (vencedor - empate)
La Fleur de Cayenne - Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
Luces y Sombras - Iván Melon Lewis Trio
Cuba And Beyond - Chucho Valdés, Royal Quartet (vencedor - empate)
Golden City - Miguel Zenón
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Espanhola)
Exaltado - Marco Barrientos
La Novia - Christine D'Clario
Coritos Vol. 1 - Israel & New Breed
Aquí Estamos - Marcos Vidal
Legado - Marcos Witt (vencedor)
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi
Razão da Esperança - Paloma Possi
Onde Guardamos as Flores? - Resgate
Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares (vencedor)
A Maior Honra - Julliany Souza
Melhor Música Mexicana Contemporânea
Mirada - Ivan Cornejo
Leyenda - DannyLux
Evolución - Grupo Firme
Palabra de To's (Seca) - Carín León (vencedor)
Incómodo - Tito Double P
Melhor Álbum Infantil
Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande (vencedor)
Aventuras de Caramelo - Antonio Caramelo, Malibu
Cenas Infantis - Palavra Cantada
Buscapié - Luis Pescetti, Juan Quintero
Jirafas - Rita Rosa
Melhor Álbum Folclórico
Conjuros - Susana Baca
Joropango - Kerreke, Daniela Padrón (vencedor)
Lentamente - Sílvia Pérez Cruz & Juan Fal
Candombe - Julieta Rada
#Anonimas&Resilientes - Voces del Bullerengue
Melhor Álbum de Tango
Colángelo… Tango - José Colángelo
Piazzolla Para Orquesta Típica - Orquesta Típica Daniel Ruggiero
Milonguín - Giovanni Parra Quinteto
Shin-Urayasu - Richard Scofano, Alfredo Minetti
En Vivo 20 Años - Tanghetto (vencedor)
Melhor Álbum de Música Flamenca
KM.0 - Andrés Barrios
Flamencas - Las Migas (vencedor)
Azabache - Kiki Morente
Sangre Sucia - Ángeles Toledano
Melhor Projeto Gráfico de um Álbum
Cuarto Azul - Aitana (vencedor)
Cuba And Beyond - Chucho Valdés, Royal Quartet
Gigante - Leiva
Masters of Our Roots - Albita & Chucho Valdés
Por Esas Trenzas - Lourdes Carhuas
Melhor Obra/Composição Clássica Contemporânea
Guitar Concerto (I: The Spirit Within, II: Le Tombeau de Viola Liuzzo, III: Devil's Rag) - Giovanni Piacentini; Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez
Revolución Diamantina - Act I-IV - Gabriela Ortiz; Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale (vencedor)
I-IV Movimiento - Marvin Camacho; Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica
Melhor Arranjo
Sapato Velho - Rafael Beck, Felipe Montanaro
Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas) - David Bisbal
Procuro Olvidarte - Versión Sinfónica - Brava feat. Vaneth Sandoval
Bach's Cuban Concerto for Piano and Tres - Joachim Horsley feat. Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends
Camaleón - Cesar Orozco & Son Ahead (vencedor)
Flight 962 - Cassio Vianna Jazz Orchestra
Melhor Álbum de Engenharia de Gravação
Bodhiria - Judeline
Caju - Liniker
Cancionera - Natalia Lafourcade (vencedor)
Enquanto os Distraídos Amam - Pedro Emílio
Love Cole Porter - Antonio Adolfo
Melhor Álbum de Cantor-Compositor
Dos Hemisferios - Alejandro y Maria Laura
El Cuerpo Después de Todo - Valeria Castro
Cancionera - Natalia Lafourcade (vencedor)
Cosas Que Sorprenden A La Audiencia - Vivir Quintana
Relatos - Ale Zéguer
Melhor Canção Cantor-Compositor
Aeropuerto - Joaquina
Amarte Sin Que Quieras Irte - Camilú
Cancionera - Natalia Lafourcade (vencedor)
Como Un Pájaro - Silvana Estrada
Quisqueya - Vicente García
Melhor Canção Alternativa
#Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso (vencedor)
El Ritmo - Bandalos Chinos
Joropo - Judeline
Siento Que Merezco Más - Latin Mafia
(Sola) - Paloma Morphy
Melhor Álbum de Música Alternativa
Para Quién Trabajas Vol. I - Marilina Bertoldi
Papota - Ca7riel & Paco Amoroso (vencedor)
Bodhiria - Judeline
Todos los Días Todo el Día - Latin Mafia
Daisy - Rusowsky
Melhor Álbum de Salsa
Big Swing - José Alberto "El Canario"
Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta (vencedor)
Mira Como Vengo - Issac Delgado
Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario
Debut y Segunda Tanda Vol. II - Gilberto Santa Rosa
Melhor Álbum de Cumbia/Vallenato
Son 30 - Checo Acosta
El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella (vencedor)
De Amor Nadie Se Muere - Karen Lizarazo
Baila Kolombia - Los Cumbia Stars
La Jerarquía - Peter Manjarrés & Luis José Villa
Melhor Canção de Raízes
Aguacero - Luis Enrique, C4 Trio (vencedor)
Como Quisiera Quererte - Natalia Lafourcade feat. El David Aguilar
El Palomo y la Negra - Natalia Lafourcade
Ella - Anita Vergara, Tato Marenco
Jardín del Paraíso - Monsieur Periné feat. Bejuco
Lo Que Le Pasó a Hawaii - Bad Bunny
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.